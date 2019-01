【復仇者聯盟4】被批死票房差過上集　只因一隻「有毛比卡超」？

2019年全球觀眾最矚目的大片就是漫威《復仇者聯盟4:Endgame》,除了鋪陳11年的超級英雄恩怨情仇外,「鋼鐵人」羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)與「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)合約都已到期,應該是最後一次主演漫威英雄片,所以兩大人氣要角的結局如何,是萬千觀眾關切的焦點。雖然所有媒體都睇好此片必然全球大賣,但美國福布斯(Forbes)卻預言,《復4》的票房應該不如上一集「無限之戰」,且提出了幾點分析。

《復仇者聯盟3無限之戰》創出超級英雄電影的票房佳績(《復仇者聯盟3無限之戰》劇照)

首先是《復仇者聯盟:無限之戰》的票房表現被認為幾已達超級英雄片的巔峰,後繼者只可能更差,不太容易再向上增長。就如《星球大戰》系列、《侏羅紀世界》等,首集開出意想不到的超高票房後,下一集賣座數字都明顯打折扣。再者,《復4》面臨的新對手提早出現,一枝獨秀的期間將被壓縮得比《復仇者聯盟:無限之戰》短。《復4》預計4月下旬上映,約2星期後《名偵探皮卡丘》就會登場,該片由真人與動畫結合、《死侍》賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)為「比卡超」配音,極可能是一支票房奇兵,勢必搶走不少原定將《復4》返睇第二次、第三次的觀眾。

而且,去年迪士尼和漫威已經玩過一次《復仇者聯盟》落幕、告別觀眾的宣傳手法,不少人真的以為就是完結篇,看完才發現是完結篇的上半段,今年很難再用相同的策略拉攏觀眾。最後,是過往包括《回到未來》(Back to the Future)、《廿二世紀殺人網絡》(The Matrix)、《魔盜王》(Pirates of the Caribbean)系列等,只要一次過開拍兩集再於一年內先後上映,後面那一集的票房都比前一集差,所以《復4》不一定能逃過這個宿命。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】