奧斯卡2019｜《羅馬》女主角身分成國際話題：試鏡時懷疑販賣人口

《羅馬（Roma）》入選今屆奧斯卡十項提名，榮獲「最佳攝影獎」、「最佳導演獎」與「最佳外語片」三項獎項。素人女主角Yalitza Aparicio雖未能憑電影獲獎，但她已成功成為國際觸目的焦點，成為了第一位獲得奧斯卡「最佳女主角」提名的墨西哥原住民演員，同時她卻因為其原住民的身份受到種族歧視言論的抨擊。

《羅馬》講的是保姆Cleo與僱主一家所建立的深厚情感，並見證了時代動盪下的人生百態。（IG_alfonsocuaron）

曾懷疑試鏡是販賣人口騙局

導演的保姆Libo與Aparicio同樣來自瓦哈卡州（Oaxaca）的原住民地區Mixtec（米斯特克）（IG_alfonsocuaron）（導演Alfonso Cuaron ／左，Yalitza Aparicio／右）

為了尋找與兒時保姆Libo擁有相近氣質的女主角，電影團隊在墨西哥進行了大型的試鏡活動。二十五歲的Yalitza Aparicio當時準備成為一名幼稚園老師，選角的消息傳到了Aparicio身在的小社區，她的姐妹對此十分感興趣，要求Aparicio陪伴參加試鏡，最後卻臨陣退縮。

縱使Aparicio成功進入第二輪面試，卻認為這場試鏡活動也許有詐：「我的家人一開始是反對我去參加試鏡的，我們只知道將有一部電影要在墨西哥拍攝，而且他們不在乎來參與試鏡的女性的年齡與外型，感覺非常奇怪。」原因是過去從未有電影公司對原住民族感興趣，加上Aparicio對電影的拍攝過程毫不認識，更連導演的名字也不知道。

出身貧窮無阻追逐理想

Yalitza Aparicio相信原居民也能追求她們想要的（The Guardian）

原住民身份令Aparicio希望透過教學鼓勵孩子們追隨自己想走的路，不要因為旁人的指指點點而放棄自己的堅持。根據2018年聯合國的報告，原住民族佔墨西哥人口的百分之二十，主要為社會的工人階層，而且他們面對著貧窮、歧視與各種的不平等對待。

我經常被質疑著讀書的必要性，他們認為我既為女人，又長著黑皮膚，即使現在我可以享有經濟獨立，但最終還是會結婚然後成為丈夫的附屬品。他們說女性沒有獨立的能力，也不要去奢望擁有什麼成就。 Yalitza Aparicio

《羅馬》寫實地反映出七十年代墨西哥原住民的生活，他們若非生活於窮鄉僻壤，便在白人家中工作，社會地位甚至比想像的還要低。加上父權的社會模式剝削女性地位，漠視她們的付出。

Aparicio沒有受過戲劇訓練，卻在電影中自然流露出平實卻牽動人心的力量，背後的原因是她出身貧窮，自小見盡社會百態。Aparicio一直視她的母親為榜樣，認為電影是向女性的無聲致敬，表揚她們過往為家庭不辭勞苦的付出。

重溫電影中的窩心時刻：

+ 5 + 4 + 3

原住民面孔引發國際爭議

Aparicio的出現無疑引起了墨西哥甚至是國際間的廣泛討論，電影行業往往由白人主導，引發#OscarsSoWhite的種族歧視爭議，直到近年愈來愈多黑色面孔的加入，正慢慢改變著整個電影風潮。

Aparicio的原住民身份被認為不能代表墨西哥，登上了墨西哥版時尚雜誌Vogue後遭受嚴重抨擊。她表示過往很少會留意電視或電影，因為從未見到和她同樣出身的演員出現有幕前，而且節目少有演繹原住民族的生活方式，難以產生共鳴，「我希望將來會有更多像我一樣的人有機會出現在螢幕前，然後會有人說，咦﹗我跟她長得很像呢！」

Aparicio一夜成名（IG_voguemexico）

「無論你喜歡做什麼、有著怎樣的外表，你都可以實現你所渴望的目標。」Aparicio說。從她成為國際話題的一刻開始，不僅讓人們更認識墨西哥原住民的情形，更鼓勵了其他擁有同樣背景的人勇敢追夢。