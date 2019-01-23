【奧斯卡2019預測】《羅馬》《爭寵》各掃十個提名　至跌眼鏡係…

第91屆奧斯卡金像獎入圍名單揭曉，2位非美籍名導的作品《羅馬》、《爭寵》同獲10項提名，並列最大贏家。漫威《黑豹》成了首部提名奧斯卡最佳影片的超級英雄電影，原先備受看好的《星夢情深》僅獲8項提名，而且畢列谷巴（Bradley Cooper）竟在重要的最佳導演項目落空，堪稱名單上最大的意外。

本年度奧斯卡之戰從一開始各方看好《星夢情深》，之後Netflix原創電影《羅馬》異軍突起，掄元的呼聲逐漸升高，然而該片並非英語發音、奧斯卡獎開辦以來，至今未有非英語片奪得最大獎，讓最佳影片得主又開始變得懸疑。

據指畢列谷巴（Bradley Cooper）早前已因失落多個頒獎禮的獎項而愁爆，今次更無緣角逐奧斯卡最佳導演（《星夢情深》劇照）

金球獎力挺《波希米亞狂想曲》、美國製片工會獎鍾情《綠簿旅友》，這2部英語發音的影片又都缺了奧斯卡最佳導演獎的提名，氣勢皆不如《羅馬》，《羅馬》還取得「提名項數最多」的優勢，如以傳統的情況，《羅馬》應是勝出希望最濃的強片，倘若美國影藝學院會員們真能拋開「外語」情結，它就會成為史上第一部非英語發音的奧斯卡最佳影片。

按圖看有份角逐本屆奧斯卡大獎的電影劇照，邊部戲掃最多提名？▼

+ 4 + 3 + 2

今年其他在入圍名單上表現超乎預期的影片，還有希臘鬼才導演Yorgos Lanthimos的英語片《爭寵》，以及波蘭名導Pawel Pawlikowski的《沒有煙硝的愛情》，前者也得到10項提名、超越一度被視為大熱門的《星夢情深》，後者則除了各方意料中的最佳外語片入圍外，還打進最佳導演提名名單。本年度5位入圍的最佳導演有3位非美籍，也是史上相當難得一見。

由於奧斯卡頒獎典禮收視逐年下滑，各方推測是人氣熱賣大片罕獲青睞導致觀眾關注度缺乏，因而「適度拉攏票房大片」變成另一個考量。今年度除了符合傳統奧斯卡類型的《星夢情深》和《波希米亞狂想曲》都熱賣、足以扛起吸引觀眾收看的重任外，漫威《黑豹》及亞裔力量發威的《我的超豪男友》也都是可以被納入此目標的代表，最後在《星》片和《波》片外，由《黑豹》擠進8部準最佳影片名單中，除了非裔美籍族群的聲量確實較亞裔分貝更高外，片子並非容易被小看的浪漫喜劇，也較《我的超豪男友》稍微佔點便宜。

除了《爭寵》、《沒有煙硝的愛情》,《黑豹》、《我的超豪男友》被納入最佳影片的候選中都令人驚喜▼

+ 7 + 6 + 5

由於奧斯卡頒獎典禮收視逐年下滑，各方推測是人氣熱賣大片罕獲青睞導致觀眾關注度缺乏，因而「適度拉攏票房大片」變成另一個考量。今年度除了符合傳統奧斯卡類型的《星夢情深》和《波希米亞狂想曲》都熱賣、足以扛起吸引觀眾收看的重任外，漫威《黑豹》及亞裔力量發威的《我的超豪男友》也都是可以被納入此目標的代表，最後在《星》片和《波》片外，由《黑豹》擠進8部準最佳影片名單中，除了非裔美籍族群的聲量確實較亞裔分貝更高外，片子並非容易被小看的浪漫喜劇，也較《我的超豪男友》稍微佔點便宜。

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