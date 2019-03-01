【爭寵】奧莉花高雯跟愛瑪史東拍床戲　一件小道具令全裸都唔尷尬

奧莉花高雯（Olivia Colman）憑宮廷話題之作《爭寵》（The Favourite）飾演安妮女王（Queen Anne）的角色，獲封今屆奧斯卡影后。電影早在多個影展大放異彩，在票房上亦獲不錯成績，口裨強勁。奧莉花高雯（Olivia Colman）、愛瑪史東（Emma Stone）以及麗素慧絲（Rachel Weisz）的演出固然搶戲，當中她們三個女人之間的愛恨情仇尤其耐人尋味，Olivia Colman早前接受訪問，更大爆原來她跟Emma Stone演床戲時，有一個絕招以確保自己和對手的安全。

虛弱無能、乖戾多變的安妮女王（奧莉花高雯）雖在王位，但背後真正打理國家政事，實為她的閨蜜馬爾博羅夫人（麗素慧絲演）。

電影由《單身動物園》大導演Yorgos Lanthimos執導，揭開歷史上鮮為人知的暗黑秘密。18世紀初大不列顛帝國，面對英法兩國綿延不絕的戰火，是個動盪不安的大時代。經歷過多達十七次流產及嬰兒早夭的喪子之痛，同時長年受痛風症困擾的安妮女王（奧莉花高雯 演），變得愈來愈依賴她的閨蜜，一位深藏不露的馬爾博羅夫人（麗素慧絲 演），甚至讓她干涉國政。直至新來的婢女雅比嘉Abigail（愛瑪史東 演）入宮，聰穎的她成功取悅女王的歡心。連場奢華激情、背叛淋漓的爭寵戰，為了權力﹑感情，上演連場算計，後宮變得更腥風血雨。

新來侍婢雅比嘉（愛瑪史東演）來到宮中，靈巧聰穎的她成功取悅女王不一樣的歡心，二人更在戲中有床戲。

拍床戲要出動這個法寶！

Olivia Colman在戲中與Emma Stone飾演的女侍婢Abigail有性愛床戲，Olivia Colman接受外國媒體訪問時就透露，有場性愛戲Emma Stone的手指要在被單下摸索，起初Emma都為這場戲感到有點緊張。Olivia為避免她摸到不應該摸的地方，她向化妝部要了一塊沾濕了的大海綿，放在敏感部位前，幫助二人拍攝那場性愛戲。Olivia更指，當時Emma摸到了濕潤的海綿，都覺得很驚訝，不知道所有何物，Olivia立即安撫她，「只是一塊海綿，一塊海綿！」

Olivia Colman接受訪問時提到，自己當時用了一塊濕的大海綿遮住重要部位。Emma事前並不知情，摸到那塊海綿時，一臉驚訝！（網上截圖）

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全裸拍攝效果更好

據知，Emma Stone早前接受訪問，也有提及戲中自己與Olivia Colman的床戲。她指出原本她是有用床單圍住自己，但拍了幾個takes後，她覺得不如裸體去拍，效果應該會更好，於是她就除下床單，裸露上半身拍攝。電影上映後反應不錯，口碑載道。奧莉花高雯更憑電影贏得大滿貫，晉身為奧斯卡、金球獎 （喜劇 / 音樂劇組別）、威尼斯影展3料影后！當中，她與金像影后愛瑪史東及金像得主麗素慧絲大鬥戲，三位充滿氣場的演技，都令影迷深感佩服。