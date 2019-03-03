【Marvel隊長】明星貓Reggie鍾意Iron Man　出冧招撒嬌萌爆網友

電影《Marvel隊長》將於3月6日（星期三）在香港上映，由Brie Larson飾演的Marvel隊長固然是重點之一，但同場有另一位意想不到的明星頻頻搶鏡──就是Reggie！這隻金黃色的明星貓在戲中是Marvel隊長的寵物「Goose」，現實中「主子」人氣絲毫不輸「奴才」Brie，早前在社交平台上直播也吸引了超過30萬人觀看。Reggie昨日（3/3）再度發功，接受外媒Entertainment Weekly訪問，「機智」的回答逗得主持人開懷大笑，最尾更來一個貓式撒嬌，一眾網友紛紛like爆！

你睇下Goose幾有氣勢！

主持人一開始問了一些暖身問題，例如「你為什麼想接這個角色」，「你為這個角色做了甚麼準備」，但Reggie就似乎未反應過來；主持人見狀即刻改變策略，用圖片吸引Reggie注意。問到Reggie較喜歡主人Brie Larson還是飾演Nick Fury的Samuel L. Jackson，Reggie馬上醒目地將肉掌指向Brie Larson的照片；第二條問題「你鍾意美國隊長定Iron Man」，Reggie則表示鐘意Iron Man。最後主持人問到電影史上曾經出現不少舉足輕重的貓角色，Reggie有沒有向「前輩」討教演技？這個時候Reggie突然把頭貼近主持人的手，撒嬌向主持人討抱抱，殺主持人一個措手不及！

啊真係太可愛啦！

Reggie除了是電影的可愛擔當外，外界一直揣測Reggie飾演的Goose可能是Marvel宇宙設定中的一個彩蛋：Goose其實不是普通貓，而是有超能力的「Flerken」，這種生物不但擁有接近人類的智商，而且會瞬間移動。電影預告中就曾出現年輕版的Nick Fury逗貓玩的一幕，甚至有粉絲推敲Nick Fury之所以單眼都是因為Goose！孰真孰假，就要等星期三電影上映才揭曉。