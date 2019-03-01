【Marvel隊長】貝兒娜森力數最佳拍檔優點　Goose開工都有3個替身

《Marvel隊長》（Captain Marvel）下星期三（6/3）上畫，宣傳陸陸續續推出，而今日就公開一條短片，貝兒娜森（Brie Larson）跟森姆積遜 （Samuel L. Jackson）一齊做訪問，大數對手的好，但原來數的不是人，而是貓貓主角Reggie。

當貝兒娜森大數拍檔有幾好時，森姆積遜仲沾沾自喜。（影片截圖）

這個偽訪問，其實是一條網上宣傳片，主力是sell主角貓Goose，影片刻意拍成製作特輯模樣，兩位更互相吹噓，力數對方的好，森姆積遜先讚對方舉重若輕、引人入勝、無畏無懼，而去到貝兒娜森，就以天才橫溢、爐火純青去形容，聽到森姆積遜鬼咁感動，到頭來原來只是在讚隻貓Reggie。

知道唔係讚緊自己，森姆積遜裝出一片感觸。（影片截圖）

獲劇組甄選飾演小鵝（Goose）一角的，是貓貓Reggie，牠固然是要擊敗不少對手才得到這個機會，同樣牠亦受萬千寵愛，因為單單是牠，已經有三隻貓貓做替身，分別是Archie, Gonzo及Rizzo，大家分工合作，有貓負責讓人抱的鏡頭，有負責嗲人的感情線，更有負責出爪的動作場面，相當仔細。應該係怕得一隻拍太辛苦，真係照顧周到。