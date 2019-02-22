【Marvel隊長】兩條疑似片尾彩蛋內容曝光　精彩程度拍得住部戲

Marvel Studios首部女超級英雄電影《Marvel隊長》（Captain Marvel）將於下月初上映，有外國媒體率先披露疑似兩條片尾彩蛋的內容，當中涉及相關劇情進展，亦有意想不到的內容，心急想知嘅影迷請繼續睇落去！ ***以下內容涉劇透，請斟酌閱讀***

《Marvel隊長》未上映便遭網民惡意抹黑，但預售率依然破紀錄。

考慮清楚先好睇落去！

相信觀眾都好期待Marvel隊長如何跟復仇者聯盟成員合流。

第一條彩蛋講述Marvel隊長與復仇者聯盟成員如何合流，還記得在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）的片尾彩蛋中，神盾局局長Nick Fury化灰前，留下可以召喚Marvel隊長的Call機。而《Marvel隊長》的首條彩蛋就看到美國隊長與黑寡婦拿著這部Call機回到復仇者聯盟的總部，然後Marvel隊長就出現問Nick Fury在哪裡。

在《復仇者聯盟3》片尾彩蛋出現的Call機可召喚Captain Marvel。

究竟美國隊長與黑寡婦如何執到部Call機？

重溫《復仇者聯盟3》精彩畫面

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這一條彩蛋有幾個重點值得留意，首先Nick Fury化灰時身在紐約街頭，美國隊長與黑寡婦如何得到Call機呢？他們又怎麼得悉Call機跟Marvel隊長有關呢？首集《蟻俠》（Ant-Man）的片尾彩蛋看到美國隊長、飛隼及寒冬戰士聚在一起的場面，後來這幕變成《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）的其中一幕，所以《Marvel隊長》的彩蛋亦有可能於《復仇者聯盟4》中出現。

貓星人Goose似乎真係好搶鏡。

Goose吞得落咁大粒魔方又係奇怪！

而字幕結束後出現的第二條彩蛋就玩味十足，早前《Marvel隊長》舉行試映會，有不止一位觀眾事後表示，Marvel隊長飼養的寵物貓Goose的最搶鏡的角色，而第二條彩蛋正是由Goose主演。片段講述宇宙魔方（Tesseract，即空間寶石）竟從這位貓星人的口中吐出來，就如普通貓貓吐毛球一樣，須知道平凡人碰到宇宙魔方會被燒死，但Goose卻可以放入口中而絲毫無損，此外Goose身形不大，根本無可能容納一大顆宇宙魔方，所以證明牠是擁有超能力的外星人。