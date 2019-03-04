【淪落人】零片酬接拍等於濫？　黃秋生揀片有自己基準：我好麻煩

黃秋生昨日（3日）以大師兄身份出席演藝學院《香港電影的下一個十年》座談會，大談對香港電影未來走向的看法：「香港電影比人優勝嘅地方就係冇市場，於是咪重新再嚟過，重新再嚟過咪生生性性，有好自由嘅空間，大家而家一講自由就將佢拉落政治到，個自由係創作嘅自由、講故事嘅自由，好似小朋友喺小學老師叫佢出嚟講故事咁，如果我畀個空間你，你講咩都得，咁佢會好有創意，呢個咪自由。」

秋生認為香港電影應該有自己的風格、特色、思想和故事。（葉詩攝）

說起秋生日前憑《淪落人》中的梁昌榮一角奪得第25屆香港電影評論學會大獎最佳男演員，秋生就即席尋起獎盃的下落：「個獎喺邊㗎？仲未畀我嘅！我等緊個獎，我好鍾意個獎，我好高興可以攞到個獎，真㗎！唔好當我講笑！成日啲人我講真又當我講笑，講笑又當我講真！」又表示因為太喜歡這個獎項，所以會親身出席頒獎禮。問到同樣獲得金像獎最佳男主角提名，秋生表示：「咁多高手，冇乜信心㗎！發哥喎！倚天一出誰與爭鋒！」會出席嗎？「睇下到時點啦，冇衫着，肥到啲衫着唔落，冇衫着就唔去喇。」

秋生在《淪落人》中飾演一個半身不遂的殘障人士，本人就表示只有頭部交戲就可以、手腳都不用動，完全沒難度。（葉詩攝）

秋生零片酬接拍《淪落人》，希望多點觀眾入場支持，票房收益較好的話，自己也能分一杯羹。說到接拍《淪落人》的原因，秋生說：「因為我第一次見有套香港電影係用一個菲律賓人做女主角，我覺得菲律賓人喺香港貢獻咗好多，但從來香港電影都冇佢哋嘅位置，甚至有啲電影仲嘲笑佢哋添，所以我覺得好值得去做。點解唔收錢呢就因為佢係政府資助電影，得好少錢，收得少又唔係幾好，收得多佢又冇，乾脆就唔收。」

秋生表示自己有很多故事想說，但意念要暫時保密。（葉詩攝）

問到秋生作為一個演員在選擇劇本的時候有什麼基準，他說：「我好麻煩、好多基準㗎！例如樣衰唔接、壞人唔接、淫蟲唔接、肥唔接、亂拍唔接、劇本無聊唔接。」在座談會中談到接下來有當導演的打算，秋生表示：「冇咩計劃啊，有好多人搵我傾緊嘢，好多可能性。其實我做過導演㗎，不過我部戲行前咗三百年，將來個地球流浪嘅時候就有得睇。」