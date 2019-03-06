《毒魔》導演受負評影響拒回歸？續集驚變三級片　製片：諗多咗

雖然先前已有消息指出，Sony蜘蛛俠宇宙電影系列《毒魔》（Venom）導演：Ruben Fleischer可能不會回歸執導續集，如今根據外媒Discussing Film的報導，證實了Sony已經正式宣布與這位《喪屍樂園》（Zombieland）導演分道揚鑣，因此，Sony影業即將為《毒魔2》（Venom 2）另尋全新的導演人選。

來自漫畫，深具魅力的反英雄人物：毒魔

該篇報導也透露《毒魔2》預計將自今年11月起，於美國亞特蘭大展開拍攝工作，而《格雷的五十道色戒》（Fifty Shades of Grey）以及首集《毒魔》的編劇Kelly Marcel也將會回歸為續集撰寫劇本。然而《毒魔2》劇情將如何發展？目前並沒有太多相關消息流出。

上集《毒魔》大戰場面令人看得眼花繚亂。（劇照）

當續集消息首度公開時，不少報導指出將會有活地夏里遜（Woody Harrelson）飾演的屠殺（或稱為血蜘蛛）Cletus Kasady出現。由於Cletus Kasady在原作中是一位極其殘暴的連續殺人魔，所以許多粉絲認為續集將是一部黑暗風格的限制級電影。然而，製片Avi Arad不久前曾向粉絲們暗示過，別往這個方向期待太多。

你知道嗎？當你們聽到毒魔時……算了，先別提毒魔。當你們聽到『屠殺』時，你們唯一會想到的就是限制級。但如果你們知道他的背景故事的話、如果你們了解漫畫原作的話，就會知道（電影）根本不會有限制級的要素。 Avi Arad

有傳活地夏里遜將於《猛毒2》扮演血蜘蛛。（網上圖片）

Avi Arad去年曾解釋到：「他是一個受盡折磨的可憐人。重點不在於他做了甚麼，因為我們從來就沒有必要直接展示出他手起刀落血濺四處的畫面。我們唯一要向觀眾展示的，就是他的動機到底是甚麼？他是天生如此嗎，還是說他其實是一位值得同情的人，因為如果你能夠創造出一位讓粉絲們感同身受的反派，就等於中大獎了。」

《毒魔》製片Avi Arad表示續集絕對不是限制級。（劇照）

Sony的蜘蛛宇宙將持續進化

無論電影評價如何，2018年推出的《毒魔》對Sony影業來說，早已成為一棵票房搖錢樹。這部電影最終在全球創下了8億5,500萬美元的票房成績，而其中有2億1,300萬美元是來自美國。這樣的成績對於一部預算1億美元的電影來說絕對是賺翻了，而這也足以讓Sony影業願意以這位角色為中心，打造出另一個全新的共通電影宇宙系列。

《毒魔》創下破億美元票房！點圖重溫精彩劇照▼

+ 16 + 15 + 14

《毒魔2》預計將於2020年10月2日上映。

延伸閱讀：

《猛毒》女主角竟還是不懂猛毒？蜜雪兒威廉斯自爆：我甚至連第一集都不是非常了解……

挽回評價大作戰！五招讓《猛毒》續集更好看！

【本文由「電影神搜」授權轉載。】