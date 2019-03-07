基斯杜化路蘭參考《奪魄驚魂》拍新戲　電影史最強作品即將誕生？

基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）的電影很多時候都以非線性敘事去探索人類的道德、時間與記憶理念，對觀眾而言甚是燒腦。Nolan在2008年憑《蝙蝠俠—黑夜之神》奠定他在荷里活地位，而後來把他的名字放在電影海報上已經是其中一項票房保證，近日Twitter流出關於Nolan新作的消息。

Nolan的新作將與攝影師Hoyte van Hoytema繼《星際啟示錄》和《鄧寇克大行動》後再度合作。（網絡圖片）

繼2017年的《鄧寇克大行動》（Dunkirk）後，Christopher Nolan的新作終於傳來消息，Production Weekly在Twitter上寫Nolan的新作將會由希治閣（Alfred Hitchcock）的《奪魄驚魂》（North by Northwest）和Nolan的《潛行凶間》（Inception）Crossover而成，類型則會是浪漫驚悚，預計2020年7月上映。

《奪魄驚魂》為電影史上懸疑片的典範；《潛行凶間》則是2010年由Nolan自編自導的作品，最後出來的效果如何令人期待。（電影海報）

不少粉絲都對Nolan的新作翹首以盼，但電影公司華納兄弟日前宣布：現時對於Nolan的新作暫時還沒有新消息，而Production Weekly亦已經在Twitter上刪除相關貼文，間接否認了關於Nolan新電影的傳聞，看來各Nolan的粉絲們要多等待一陣了。

開心大發現：自《蝙蝠俠—黑夜之神》（2008）起，除了《星際啟示錄》，Nolan的電影都是在7月上映。（電影海報）