基斯杜化路蘭IMAX新作料2020上映　題材演員秘密過《復仇者4》

曾拍過「蝙蝠俠——黑夜之神三部曲」（The Dark Knight）、《潛行兇間》（Inception）、《星際啟示錄》（Interstellar）以及《鄧寇克大行動》（Dunkirk）的基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）將有新作，根據美媒「荷里活報導者」指出，路蘭的新片將於2020年7月上映，這一回比起先前更是保密到家，劇情梗概未明，演員未明，僅知道導演是基斯杜化路蘭，電影會再度使用路蘭鍾愛的IMAX規格拍攝。

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基斯杜化路蘭一向熱愛將電影擺置7月上映，暑假檔期對他來說近乎無往不利，包括「蝙蝠俠——黑夜之神三部曲」三部曲、《潛行兇間》以及《鄧寇克大行動》皆在暑假上映，少數例外的僅有《死亡魔法》（The Prestige）、《星際啟示錄》等片，上一次的《鄧寇克大行動》不僅讓路蘭首度入圍奧斯卡獎最佳導演，最終也拿下最佳音效剪輯等3項大獎，全球票房更高達5.26億美金（約41億港元），成績相當優秀。

路蘭的新片在2020年7月上映，屆時將硬撼派拉蒙影業的「海綿寶寶」電影版以及迪士尼出品，狄維莊遜（The Rock）與艾美莉賓特（Emily Blunt）主演的《叢林巡航》（Jungle Cruise），競爭相當激烈。

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