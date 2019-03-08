傳《火拼時速》會籌拍女版　扮演成龍角色嘅竟然係……

荷李活近年喜歡把知名舊片重啟（reboot），最常見的就是將主角由男換女，例如早前的《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters）、《盜海豪情：8美千嬌》（Ocean's 8）都是類似的模式。雖然有時會引起部分男性網友的不滿，但《盜海豪情：8美千嬌》仍有不錯的票房表現，女版《捉鬼敢死隊》則不幸賣座、評價皆不如預期。

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據外媒報導，成龍打進荷李活的重要代表作《火拼時速》（Rush Hour）系列也可望拍攝女性版本，他的角色鎖定李冰冰，由基斯德加（Chris Tucker）扮演的黑人警探則尚未選角。成龍與李冰冰合作過《辛亥革命》、《功夫之王》，交情還不錯，但李冰冰脫穎而出的主因在於她參與的英語片《極悍巨鯊》（The Meg）、《變形金剛：殲滅世紀》（Transformers: Age of Extinction）等都算知名、讓外國人對她有印象，且也有她能夠勝任動作場面的感覺。

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其實成龍與《火拼時速》系列老拍檔基斯德加始終維持聯絡，基斯德加也曾透露兩人還有再拍第4集的計畫，可惜幾年下來一直沒有落實，影迷也好奇到底碰上甚麼問題？基斯德加表示自己與成龍都還很有意願再攜手，就等劇本調整好，應該就能夠正式啟動。然而如果女版籌備進度順利，或許會比他們的《火拼時速4》更早和觀眾見面。

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