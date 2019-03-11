【吸血貴利王】吳啟華從影最Cult演出　賣色情暴力不忘告誡觀眾

《香港奇案》電影系列曾於90年代盛行，當中最出名的作品要數邱淑貞與任達華主演的《香港奇案之強姦》，三級片都大收近1200萬。以下小編介紹的《香港奇案之吸血貴利王》雖然知名度與票房都不及前者，但論精彩程度及演員表現絕對不遜色。 當中尤以吳啟華的演出最吸睛，演過風度翩翩醫生「程至美」的他，在電影中化身變態殺手「林過仁」，集兇狠、變態、愛心與搞笑於一身，相當過癮。

黃秋生將怕事小男人演繹得淋漓盡致。（影片截圖）

1994年上映的《香港奇案之吸血貴利王》由林慶隆執導，講述黃秋生飾演的貨車司機志明抽中公屋，一家三口開心「上車」展開新生活，太太阿珍在區內重遇古惑仔舊情人「罐頭刀」。罐頭刀介紹阿珍買外匯投資，炒燶後再引導她到其公司借「貴利」，結果換來一身債無法償還，更被罐頭刀迷姦及強迫賣淫還債。

雖然黃子揚並非「四大惡人」之一，但演起奸角非常入型入格。（影片截圖）

一直全不知情的志明，直至其老友召妓意外遇上阿珍才東窗事發。後來大耳窿上門追數並放火燒屋，阿珍為保護兒子德仔當場慘死，德仔亦被燒到嚴重毀容及殘廢。生性窩囊的志明敢怒不敢言，反而其妹芷君勇字當頭，殺上大耳窿公司，借色誘老闆報仇，豈料大仇沒報反遭對方強姦。志明在前殺人犯鄰居「林過仁」協助下，才有膽親自上門報仇，經過一輪血腥廝殺，終於大仇得報。

終極衰人何家駒最後落得被閹割的下場。（影片截圖）

戲中黃秋生兒子被大耳窿放火燒到嚴重毀容，這個特技化妝算不錯。（影片截圖）

90年代「大耳窿」盛行，不少人因借下貴利而被暴力追債，電影將大耳窿最極兇恐一面呈現出來，無非為告誡觀眾要遠離「大耳窿」，片中一幕詳盡解釋借貴利的複雜又極無理的計息方法，各位不妨參考一下。

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單睇劇情簡介都感受到劇力萬鈞，而一眾演員的表現亦相當出色，當年已成為影帝的黃秋生固然犀利，扮演膽小怕事的懦夫入木三分，神情、語氣、動作都十分到位，而兩大惡人何家駒與黃子揚亦交足貨，兩人殺人放火、姦淫擄掠做齊，前者不單虐打親兒變弱智、連親生父親都殺，不愧為「香港四大惡人」之首。

吳啟華嘅表演真係世界級。（影片截圖）

重溫吳啟華精彩演出

不過，最值得一提的是扮演「林過仁」的吳啟華，聽個名都知是影射著名殺人犯林過雲，而戲中林過仁亦是一名殺人犯，不過已改過自身兼仲信佛。雖然行徑怪異，但每當主角一家有難時，吳啟華都會出手相救，最後破戒執起屠刀，協助黃秋生殺人報仇，其中跟黃子揚大戰的場面Cult味十足，吳啟華身上黐滿咸書當避彈衣，以俐落手法斬殺黃子揚，其中一句對白係：「你條腸跌咗出嚟，我幫你執返佢」，真係Cult到爆。