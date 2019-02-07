【新喜劇之王】杜汶澤睇完憶老臨生涯　為一句對白狂NG返屋企大喊

拍過不少賀歲片的杜汶澤，原來對此片種興趣不大，不過在今年一眾賀歲片中，他就揀選了周星馳執導《新喜劇之王》，看罷更感慨良多，勾起他當年初入行時，為一句對白講極唔好狂NG而喊的往事。

杜汶澤在云云賀歲片中，揀了入場看《新喜劇之王》。（資料相片）

為一幕而流淚

日前阿澤看完《新喜劇之王》後，便漏夜在fb貼文，說出該片最感動他之處。「今日見到《新喜劇之王》入面個女仔，佢一聽到只要見到樣，就算唔使錢都肯做咖哩啡嘅時候，佢揸住盒飯盒，背景音樂《天鵝湖》一出，我嘅眼淚已經流出嚟。」



呢一幕，就令阿澤當年初入行，某日在清水灣一廠收工的晚上。「嗰日我不停NG，雖然只係一個連名都無嘅band 仔角色，而嗰日我只係得一句對白啫！我都演唔好、我都講唔到。返到屋企，我喊咗好耐，覺得自己好無用。我發誓我一定要做好佢，唔可以比（畀）自己再侮辱自己有得做演員呢個機會。」

《新喜劇之王》以老臨的辛酸為主題，令阿澤睇得特別入神。

阿澤笑言星爺就算瞓住拍，都贏晒啲對手。（網上截圖）

除了這一幕，戲中有些對白亦令阿澤感同身受。「你覺得你有機會咩？永遠都無！」「永遠即係幾遠呀？」「永遠即係由而家一直到宇宙滅亡.......」阿澤︰「或者響好多人心目中，夢想係不切實際嘅！但係我覺得，無夢想嘅人生，至係真正嘅不切實際。」

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咁大感觸，因為阿澤自覺好幸運，可以以自己想做的工作作為事業，「如果你覺得夢想，只不過係人生嘅奢侈品，唔值得放棄任何嘢去追求，咁你嘅一生，其實就過得更奢侈，更浪費。」最後他更二創《少林足球》的對白激勵自己︰「容許我份人係咁真，我從來無放棄過成為一個偉大演員嘅夢想。」