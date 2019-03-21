【翠絲】姜皓文獲提名金像獎影帝　「公布名單前坐立不安好忐忑」

姜皓文（黑仔）曾經被封為影圈多產公，入行多年黑仔的確拍過很多電影和電視劇，更在兩年來由「配角王」變成金像獎提名影帝。連他自己都說，「一切都很出乎意料，心情非常忐忑。」 回想起來，今屆金像獎公布提名名單前，黑仔哥原來緊張得不敢面對，坐立不安，面對外界的輿論指他只是陪跑，黑仔豪氣地拋下一句：「陪跑又如何？」 攝：陳順禎

姜皓文獲今屆金像獎最佳男主角，他坦言完全是出乎意料。（陳順禎攝）

公布名單當日坐立不安

姜皓文入行多來，在2018年首次憑《拆彈專家》獲得金像獎最佳男配角，今年就憑《翠絲》獲提名影帝。回想起今屆金像獎公布提名名單當日，黑仔表示當時是在內地工作，「原本心想幸好有工開，忙碌工作就不用理會這回事，怎料放飯前導演就話我可以收工，我即刻跟導演說不是吧，竟然放我回酒店？」當時回到酒店，黑仔起初想打電話給太太，又怕結果不如想像會令她失望。他緊張得想倒頭大睡，「當時真的好像拍戲一樣，睡了一回又起身，心情多忐忑。」最後，黑仔也按捺不住要關注金像獎公布入圍名單的記招，聽到古天樂宣布那一刻，他的老婆就立即打電話來，想到這黑仔已經忍不住熱淚盈眶，「很開心，很出乎意料。」

外界指黑仔這次只是陪跑，他霸氣回應：「陪跑又如何？」（陳順禎攝）

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「陪跑又如何？」

黑仔苦盡甘來獲金像獎提名最佳男主角，「心情又驚，現在坊間又話今次是最強的提名名單，如果能得獎當然開心。同時又有人說我陪跑，又如何呢？大佬，這樣強的陣容，陪着周潤發、吳鎮宇、郭富城、黃秋生，陪跑還想怎樣呢？陪跑也覺得榮幸吧！」所以，現在什麼都不想，這一個多月，就好好享受這個最佳男主角提名的時刻，已經很開心。

黑仔哥又感謝太太金慧英多年來的支持，令他放心在事業路上打拼，更封太太為「神奇女俠」。（陳順禎攝）

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太太由斯文女生變識講粗口的大家姐

而提到太太金慧英多年來扮演着的角色，怎樣令黑仔放心在事業路上打拼，「她扮演着一個一家之主的角色，家中所有事情都由她去打理。我要再講多一次，我真的是一個很幸福的人﹑幸運的演員。我未試過在家中上過一粒螺絲﹑未試過換過一顆燈膽，就連膠地板我太太都懂得自己舖，我就負責返工。」黑仔又話自己經常覺得太太是一個「神奇女俠」，「她本來是一個很斯文的女生，因為我，迫她成為了一個連粗口都會說的大家姐。」

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