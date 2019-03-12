何超儀拍《屍殺片場》班底新作　緣起一部《維多利亞壹號》

以21萬港元低成本製作成的日本電影《屍殺片場》，去年橫掃亞洲區，單是香港都錄得千萬票房。而該片的攝影師曾根剛更贏得《第42屆日本電影學院獎》最佳攝影。最近便來港取景個人導演作《二人小町》，除了已知的影壇新人陳漢娜會參與，原來何超儀都有份拍攝。

電影在觀塘區取景，曾根剛（紅衫者）屬意找何超儀拍戲源於她一部舊作《維多利亞壹號》。

早前超儀便在觀塘完成了她的戲份，她飾演與死神相遇的女子，劇情充滿奇想。該電影是少有以廣東話拍攝的日本電影，故超儀不用說惡補日語，講番廣東話就可以。而電影早前亦已完成了香港的拍攝部份。

或許導演就是睇中觀眾舊區特色，故取景於此。

電影男主角就是《屍殺片場》的主角濱津隆之，這是他首次去到海外拍攝電影。電影這次不會玩喪屍，而是玩死神，說死神與人類女子相戀的故事，既浪漫又充滿黑色幽默。據知曾根剛正是看過超儀的《維多利亞壹號》演出後，心儀由她演出一角。

認為她的特質跟角色很相配。超儀接受訪問時，也表示看了《屍殺片場》後，深深被這團隊的製作精神打動。「他開首那30分鐘，一鏡直落的拍攝手法令我嘆為觀止，這次與他合作，發現他對捕捉演員表情，相當敏銳，往往令你有意想不到的驚喜。」到底出來效果如何？該預計在2020年在日本上映，。