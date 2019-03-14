【G殺】李任燊與杜汶澤拍戲感難忘：覺得佢係鐵漢柔情

電影《G殺》昨日（13日）舉行首映禮，飾演亞氏保加症病人Don仔的李任燊（Kyle），自言已經是第四次看電影，被問到覺得自己演得如何，Kyle說：「我覺得自己演得ok，因為我第一次睇嘅時候，同之前嘅作品相比，未試過當下嘅情緒咁複雜，睇Don仔呢個角色嘅時候，睇到自己都覺得個心好多情感，因為導演要我哋自己有感覺，要感動咗自己觀眾先會覺得感動，我相信都還好嘅，希望觀眾會喜歡。」

李任燊認為作為演員應多接觸不同戲種，無論是正在做的電影、電視，還是還未挑戰過的話劇都想嘗試。（陳順禎攝）

李任燊說在電影中最難忘的是與杜汶澤拍的一場戲：「角色設定上我係杜生嘅下把，所以大部分時間我都係聽佢講嘢多，但呢場戲係我需要反客為主，我唔完全劇透啦，但因為一個原因，需要去大返佢。嗰場戲我真係好緊張，杜生佢做龍爺個角色，氣勢氣燄都做得好好，從一開始接觸佢到我哋拍攝，你真係感受到佢係嗰個角色，其實真係好大壓力，而且場戲係要主客調轉，我唔係做下把，做下把容易好多，所以場戲我花咗整整兩日時間去催眠自己。」

李任燊正在拍攝TVB新劇《致所有愛過的人》，飾演陽光樂天的莫宇謙；對於能在劇中跟林文龍、黃翠如等前輩演員學習感到高興。（陳順禎攝）

李任燊又感謝杜汶澤的幫助：「好深刻嘅係因為嗰場情緒比較多，有個位係幾轉折嘅，杜生唔係同我講，佢同啲Crew講：『你哋快啲手啦，佢（指李任燊）咁樣頂唔到好耐㗎！』意思係我喺個狀態好辛苦，其實我一真要維持住個情緒，所以我嗰下覺得杜生係鐵漢柔情！」