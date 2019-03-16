【淪落人】贏完編劇家影帝再贏金桑獎　黃秋生︰讚我演得好我受晒

昨日在《香港電影編劇家協會》，憑《淪落人》奪得最佳角色演繹獎的黃秋生，今日又有好消息，就是獲第21屆烏甸尼遠東電影節，頒發傑出成就金桑獎，令秋生今年橫掃的獎項又添一個。

黃秋生跟曾美慧孜，已經數度同台奪得各項最佳男女主角，後來金像獎呼聲極高。（葉志明 攝）

在《香港電影編劇家協會》春茗及頒獎禮上，秋生極為高興，並讚賞這個獎很有意義。黃秋生︰「角色演繹獎，果然是文人，改得非常好，你話是最佳男主角，但到底甚麼最佳？很多條件的，靚仔、受歡迎、票房好，我都不知道選中我那一樣，所以我覺得角色演繹好清楚，我受晒！」問到對下個月舉行的金像獎有沒有信心，秋生都說沒想太多。至於另一位獲最佳角色演繹獎的，就是《三夫》的曾美慧孜。

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好消息接二連三，將於4月26日至5月4日舉行第21屆烏甸尼遠東電影節將，今日就公布由黃秋生奪得傑出成就金桑獎。烏甸尼遠東電影節多年來一直致力於歐洲推廣亞洲電影，經過多年努力，將烏甸尼由一個意大利小城市變成一年一度集合亞洲電影匯萃的國際性電影業界盛事。而電影《淪落人》亦將於4月11日正式上映。