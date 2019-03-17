【亞洲電影大獎】《翠絲》惠英紅再封女配　陳小娟奪新導演

《第13屆亞洲電影大獎》今晚（17日）完滿舉行，香港電影斬獲兩獎，包括惠英紅憑《翠絲》二度拿下最佳女配角，而《淪落人》導演陳小娟就拿下最佳新導演。 大獎方面，役所廣司與去年康城影后Samal Yeslyamova分別獲封影帝、影后，而《小偷家族》就拿下最佳電影。 攝影：梁碧玲

紅姐憑《翠絲》再奪最佳女配角，為下月舉行的香港電影金像獎再奪獎，打下強心針。

惠英紅憑《翠絲》奪得最佳女配角，聽到大家指她實至名歸，紅姐都表示很開心，雖然已經拿過不少獎項，但仍然感到很緊張，電影中最深刻的一幕是跟兒子那場戲。而提到入圍金像獎最佳女配角，現時信心會否大增？紅姐就話：「信心的確有比較多，也希望真的會得獎」，更表示獲獎很可能真的會兌現承諾，大派福利騷性感Bikini相。

陳小娟憑《淪落人》獲最佳新導演，小娟在後台接受訪問時表示很驚喜：「從沒沒想過會得獎，都希望金像獎能再下一城，當然會很支持黃秋生，因為金錢上的酬勞沒給他什麼，希望獎項上能給他一些交代。」未來她也有準備一些故事，有關性侵、性別議題方面的電影計劃，希望到時候會有投資者喜歡這些故事。

《淪落人》有口皆碑，首次擔任導演的陳小娟功不可沒，拿下最佳新導演獎實至名歸。

來自哈薩克的Samal Yeslyamova憑《小傢伙》拿下去年康城影后，今日再下一城奪得亞洲電影大獎最佳女主角。

役所廣司奪影帝及卓越亞洲電影人大獎。

第13屆亞洲電影大獎完整得獎名單

最佳電影： 《小偷家族》（日本）

最佳導演： 李滄東《燒失樂園》（南韓）

最佳男主角： 役所廣司《孤狼之血》（日本）

最佳女主角： Samal Yeslyamova《小傢伙》（哈薩克）

最佳男配角： 章宇《我不是藥神》（中國大陸）

最佳女配角： 惠英紅《翠絲》（香港）

最佳新導演： 陳小娟《淪落人》（香港）

最佳新演員： 黃景瑜《紅海行動》（中國大陸）

最佳編劇： 《江湖兒女》（中國大陸）

最佳剪接： 《斬》（日本）

最佳攝影： 《影》（中國大陸）

最佳原創音樂： 《小偷家族》（日本）

最佳造型設計： 《影》（中國大陸）

最佳美術指導： 《影》（中國大陸）

最佳視覺效果： 《無雙》（香港）

最佳音響： 《影》（中國大陸）

特別奬

終身成就獎： 李滄東（南韓）

卓越亞洲電影人大獎： 役所廣司（日本）

AFA飛躍新星獎： 朴敘俊（南韓）

AFA新世代獎： 金在中（南韓）

最高票房電影： 《紅海行動》（中國大陸）