【Marvel隊長】原造型設計圖曝光　霸氣過上映版本10倍！

電影《Marvel隊長》全球票房熱賣，到目前為止已打破7.6億美金，超越《正義聯盟》、《美國隊長2》等電影，成績斐然，目前暫居2019年年度票房冠軍，最近Marvel御用設計師Andy Park也公開他原本為「Marvel隊長」Carol Danvers打造的原版造型，一開始其實是短髮，造型看起來相當霸氣。

Andy Park表示他很喜歡短髮造型，但最終劇組確定的長髮飄逸也很不錯，他更表示已看了《Marvel隊長》6遍，非常喜歡這部電影，期許接下來能有更好佳績。

「Marvel隊長」原設計圖。（Twitter）

《Marvel隊長》描述原是空軍飛行員的Carol Danvers，為了對抗外星入侵，與神盾局長Nick Fury一起聯手，卻在意外之中獲得驚人的超人力量。片中除了神盾局局長森姆積遜（Samuel L. Jackson）外，還多了許多新鮮面孔，如祖狄羅（Jude Law）、陳靜（Gemma Chan）和安納貝寧（Annette Bening）等，還有一隻非常有趣的小貓，電影目前仍熱映中。

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