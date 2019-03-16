【Marvel隊長】Stan Lee客串位搞喊粉絲　短短兩句對白背後有洋蔥

我心都碎了，Stan Lee，我愛你。如果你想的話快來跟我一起住，或者我們這些宅男（Nerds）一起買個房子讓你住都沒問題。 Kevin Smith

荷李活最愛哭的宅男Kevin Smith曾經如此說過，這是他在得知「Marvel之父」Stan Lee疑似遭虐新聞後的反應。

你需要知道，Kevin Smith此人粗魯、愛亂講話，但他很明顯是一個情溢於表的真漢子。而他與Stan Lee的情誼自然是眾人皆知：你把一位創作無數經典漫畫的大師，與一位激烈瘋狂的漫畫宅男擺在一起，你覺得會發生甚麼事？如今，隨着Stan Lee過世，兩人天人永隔；但在《Marvel隊長》（Captain Marvel）這部Stan Lee最後倒數幾套客串電影中，你可以再次看到Kevin Smith與Stan Lee又重聚了。

Stan Lee與Kevin Smith於2016年聖地牙哥漫畫展合照。（網上圖片）

注意，以下將有《Marvel隊長》劇透

相信我，真信徒！

《Marvel隊長》當然是一部獻給Stan Lee的Marvel電影，從片頭就能引人熱淚盈眶。但在電影中，Stan Lee仍然滿臉微笑地再出場了一次：他正看着一本紅色封面的劇本，一邊念着上頭的台詞：

Trust me, true believer. Stan Lee

其後，他抬起頭來對我們的詭族（Kree）戰士微笑。這本劇本封面上用着卡通字體印着片名，而許多影迷一眼就能認出這部電影，它正是Kevin Smith的執導電影：1995年的《商場、情人、老鼠》（Mallrats）。你可以想像當然一定會衝戲院看《Marvel隊長》的Kevin Smith，在看到這一幕時有多麼驚訝。

Stan Lee於《商場、情人、老鼠》不止是客串而已。（劇照）

只有宅男才拍的出《商場、情人、老鼠》，像是Kevin Smith

你如果是一位正統美漫宅男，那麼你不可能不看這部Kevin Smith還沒成名時拍的《商場、情人、老鼠》，因為這部電影只有那些宅過龍的人才拍得出來。整部電影裡有許多不同的角色，但他們當中許多人都對漫畫世界瞭如指掌，使整部電影充滿了各式各樣的漫畫典故引用與延伸。

這可不是《挑戰者1號》（Ready Player One）那種把畫面塞滿所有動漫遊戲角色的致敬而已，《商場、情人、老鼠》裡的主角根本就是動漫魔人，連講段話都要引用超級英雄名言，而他的人生觀幾乎完全仿造漫畫世界的準則，甚至連感情大事都可以放一邊：《商場、情人、老鼠》在角色的精神層面上，都是滿滿的漫畫超級英雄思維。

《挑戰者1號》勁多彩蛋！點圖重溫電影劇照▼

+ 5 + 4 + 3

但是這樣還不夠，Kevin Smith期望連超級英雄都出現在《商場、情人、老鼠》裡，而這部獨立製片電影根本無法取得任何授權，那該怎麼辦呢？簡單，請超級英雄的爸爸來就好啦！還有甚麼比Stan Lee本尊現身更有看頭？就這樣，Stan Lee在《商場、情人、老鼠》裡演了一段（這可不止是客串而已）這個片段是這部混亂電影裡唯一說教的部分。

《商場、情人、老鼠》海報

但這可是親自創作出蜘蛛俠（Spider-Man）、神奇4俠（Fantastic Four）與變形俠醫（The Hulk）的大漫畫家，他連對這位漫畫宅男說教一樣也是用漫畫來比喻，這種說教當然令宅男當場跪地膜拜。片中當Stan Lee提到：「天下所有的漫畫加起來，都比不上你的那個她重要」，而主角還要遲疑一下，因為全天下的漫畫很多……而這時Stan Lee說出了那句名言：

Trust me, true believer. Stan Lee

淚流滿面！《Marvel隊長》傳遞忘年友誼

《Marvel隊長》當中Stan Lee的這個客串片段，同時也成為致敬Stan Lee、致敬Kevin Smith、還有致敬他倆合作的《商場、情人、老鼠》的片段。《商場、情人、老鼠》當然是一部漫畫真信徒絕對要看的電影，而這些信徒們誰不衷心愛着Stan Lee大師呢？這個片段讓我在戲院裡不禁一陣鼻酸……而Kevin Smith整個人哭到雙眼通紅，儘管他在進戲院前已經知道了這件事。

「我先前已經提前知道這個彩蛋了。當Stan Lee辭世後幾個月，我接到了Kevin Feige的電話……Kevin Feige提到他讀了我為Stan Lee寫的悼文，聊到我們對這件事都同感沮喪。這時Kevin Feige提起了他打電話來的原因，他要告訴我一件事，但要求我不能告訴任何人……因為他要告訴我《Marvel隊長》裡Stan Lee的彩蛋片段。」你可以看到Kevin Smith的發文，他感到感慨萬千：「我哭到一個不行……我這輩子都在引用其他電影，這一次竟然有電影來引用我！萬分感謝Marvel影業，還要感謝我的朋友Stan Lee！」

Stan Lee忠實粉絲Kevin Smith觀影後爆喊。（FB）

Kevin Smith與Stan Lee的這段忘年之交是如此動人。Kevin Smith敬愛這位長者與他所有的作品，並且想盡辦法更貼近他一點：Kevin Smith親自演出2003年的《夜魔俠》（Daredevil），而夜魔俠正是Stan Lee在60年代創作的Marvel英雄角色。現在他們天人永隔，但是這份對漫畫的摯愛關係，仍然永遠令人懷念。

點圖重溫Stan Lee客串Marvel電影片段▼

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