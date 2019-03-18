【葉問4】王家衛睇中15歲氣質靚女Vanda 　全因一張相片吸引名導

功夫動作電影《葉問》系列經已拍到第4集，而《葉問4》將會是《葉問》系列的最終章，監製黃百鳴直言一定要入場支持最終章，想睇都冇得再睇！18日，一眾出演過葉問的演員在《香港國際影視展》中置辦的「葉問館」進行開幕儀式，其中一位小演員非常引人注目！ 攝影：陳順禎

Vanda因一張相俾王家衛導演留意到，繼而入行。（陳順禎攝）

這位小演員正是只有15歲的李宛妲（Vanda），為張震的小師妹，《葉問4》是她第一部出演的戲，她在戲中飾演吳樾老師的女兒，好在台上簡介自己的角色時提到，在戲中就是因為她的緣故為難了爸爸吳樾，也因此引起了爸爸和葉問叔叔對武術的初心。

Vanda表示第一次拍武打戲，之前已經看過葉問系列，沒想過有機會參與，很開心。（陳順禎攝）

一張相令王家衛為之動容

Vanda甜美的外表吸引了大陸知名攝影師肖全的鏡頭，為她和姐姐拍下了不少的作品，更舉辦了攝影展。其中有一組照片剛好吸引了名導演王家衛的目光！就此問及Vamda對王導的印象時，可愛的她表示：「他是個奇怪又有趣的人，因為他會沒有甚麼表情卻在說一些很搞笑的話。」

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其後她補充：「王導人真的很好，他都很親切叫我Vanda，又教我演戲，他說連腳趾頭都是能演戲的，目前我還在好好學習。另外，對於下一部作品的話，公司還在安排當中，還未確定，最近就是在學習語言，像是廣東話『大家好！我係Vanda！』

Vanda年紀輕輕，能騎馬又會射箭，仲有專業運動員的水準。（陳順禎攝）

森林系氣質美女

Vanda出生於西雙版納的原始雨林區，爸爸是德國生態學博士，負責西雙版納熱帶雨林修復和再造工作，Vanda很多時候都跟大自然接觸，自言能騎馬、又能射箭，射箭為專業運動員的水準。8歲時更出演了電視節目《中國達人秀》，甜美的外表和歌聲，令人大為關注，7年後如今已成為一名新演員，能歌善舞又會騎、射術，相當她在未來會接拍到很多不同類型的角色。