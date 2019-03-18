【香港國際電影節】郭富城望承傳多年舞台經驗：一定有青出於藍

第43屆香港國際電影節今晚在香港會議展覽中心舉行開幕典禮，出席者包括張家輝、任賢齊；今屆電影節大使郭富城和兩位青年大使，包括余香凝及游學修等，場面星光熠熠。

郭富城今日出席第43屆香港國際電影節開幕典禮。（梁碧玲 攝）

身為今屆國際電影節大使的郭富城亦都在百忙之中抽空出席開幕典禮。他指出好榮幸能被挑選成為第43屆香港國際電影節大使，同時也是他也首次擔當這個重任。他特別提到今屆電影節主題別具意義：「今次主題係『Colours in the Dark』，顧名思義就是黑暗及彩色的對比。就好似喺電影可以睇到，正與邪，開心與悲傷等的情節，有好強烈的對比，非常迎合今次主題。」

郭富城是第43屆國際電影節大使。（梁碧玲 攝）

另外，他又指出，今屆電影節總共有64部電影參展，並特別提到有好多電影人都會選擇香港作為全球或亞洲的首映，所以他希望大家可以知道，香港國際電影節是非常有份量：「可以令佢地嚟香港舉辦首映，所以我希望喜歡電影的朋友，透過這個國際電影節，可以睇到好精彩的電影。」

雖然郭富城忙於處理巡迴演唱會，但也希望能欣賞電影節的作品。（梁碧玲 攝）

除了電影發展外，郭富城也忙於為他的巡迴演唱會工作準備，但他亦表示希望有機會看到今屆電影節的作品：「雖然真係好忙，但都希望可以有時間欣賞到這64部其中的作品。」

郭富城希望透過「創造營2019」向有意進軍娛樂界的年輕人提供經驗。（梁碧玲 攝）

除了電影工作外，他最近參與「創造營2019」，希望藉此可以傳承他這麼多年累積的舞台經驗：「我覺得係青出於藍勝於藍一定有，只希望可以承傳自己咁多年的舞台經驗，分享並教導他們，令他們將來進入這一行有充足準備。」他最後提到，希望以年輕人團隊為主，因為隊友能互相彌補不足。