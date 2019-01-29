【廉政風雲】成功申請機場禁區拍　林嘉欣︰佢哋直頭封咗登機閘口

由麥兆輝執導的《廉政風雲． 煙幕》，是今年最大製作的賀歲片。早前攝製隊更去到澳洲取景，去到當地不單拍下靚景同滑雪場面，更破天荒借用澳洲坎培拉機場進行拍攝，並成功爭取到封鎖整列的登機閘口，這種機會就連拍攝經驗豐富的張家輝以及林嘉欣都感到非常難得，衷心感謝導演及劇組人員的莫大功勞。

《廉政風雲》可以在禁區拍攝，當中要經過繁複的文件手續。（劇照）

最好笑係，當嘉欣聽到會在坎培拉機場拍攝時，她初時以為只是在佈景或借位開機，斷想不到是實實在在地，在機場禁區實境拍攝，嘉欣興奮地表示：「真係諗唔到機場為了我們拍戲，可以封鎖咗整個登機閘口，導演製片很厲害！」

平時在禁區打卡就試得多，拍攝真係連張家輝同林嘉欣都未試過。（劇照）

而拍戲經驗最豐富的家輝，被問到曾否在真機場拍戲，他都表示從未試過！「入到禁區內拍戲都係第一次，仲可以去到登機橋，真係好匪夷所思。」家輝感歎港產片很少有這種借到實景的機會，他表示：「我記得有套外國電影叫《The Terminal》（機場客運站），就係在客運大樓進行拍攝，而港片就好似無試過。」家輝希望將來港產片亦可以有這方面的協助，相信可以大幅提升電影質素。