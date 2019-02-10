【廉政風雲】林嘉欣甜美笑容25年不變　防腐靚樣勁過千萬CG

麥兆輝編導的賀歲片《廉政風雲煙幕》圍繞香煙貿易集團賄賂海關一案，講述開庭前重要證人突然神秘失蹤，廉署要在7日內找到新證據，可是隨着限期迫近，多名跟案件有關的人相繼離奇死亡。 全片埋下多條伏線，除了懸疑緊張的劇情外，以特技效果重現劉青雲和張家輝年輕版的外貌亦是一大看點，不過耗資千萬製作的電腦特效，仍不及自備防腐功能的林嘉欣，事關她不用經CG特效，甜美笑容跟25年前一模一樣。

林嘉欣在《廉政風雲》飾演廉署調查員。（劇照）

《男人四十》一鳴驚人

林嘉欣2002年首次參演電影《男人四十》即在影壇大放異彩，橫掃多個頒獎禮的最佳女配角和新人獎，當年23歲的她穿起校服裙飾演17歲女學生依然散發陣陣青春氣息，外表清純內裡卻是不願受約束的反叛個性，一句「林耀國，我要罰你留堂。」更是成為經典，每個男人聽見都腳軟。

林嘉欣之後陸續演出《戀愛行星》、《戀之風景》、《花吃了那女孩》、《親密》等電影，氣質影后形象深入民心，後來再憑《百日告別》登金馬影后，成為金馬獎史上首位完成大滿貫的演員，她今年在《廉政風雲 煙幕》飾演廉署調查主任，獲大讚笑容一如既往甜到漏。

林嘉欣在首部電影《男人四十》一鳴驚人，特別係一句︰「林耀國，我要罰你留堂。」（劇照）

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歌手出道 拒拍寫真

雖然林嘉欣在大銀幕的表現深入民心，其實她早於90年代已在台灣被發掘，以歌手身分出道，推出3隻大碟都都獲不錯成績，更曾演出不少音樂錄影帶，在張學友《情書》、黎明《有情天地》等MV都可以見到她的身影。不過她過去曾自爆初出道時差點要拍寫真，原來當年流行拍泳衣寫真集，當時只有16歲的她嫌尺度太大，可是作為新人又沒辦法拒絕，於是想到以增肥的方法順利逃過一劫，但就開玩笑稱自此一直瘦不下來。

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