【三夫】被陳果於合約加入任拍條款　曾美慧孜：對裸露戲沒有尷尬

第38屆香港電影金像獎將於今年4月14日舉行，今年各個獎項競爭相當激烈，由陳果執導的「妓女三部曲」最終一章電影《三夫》，一舉入圍角逐4個大獎，其中女主角曾美慧孜更被捧為影后大熱。呢日陳果及曾美慧孜接受香港開電視主持馬梓軒訪問，導演坦言自己揀女主角係睇緣份、合眼緣同時間點。

陳果及曾美慧孜接受香港開電視主持馬梓軒訪問。

《三夫》喺剛過去嘅第25屆香港電影評論學會大獎中，囊括最佳電影獎、最佳導演獎及最佳女演員三大獎項，《三夫》繼《榴蓮飄飄》、《香港有個荷里活》後相隔18年推出，陳果指自己選女主角看緣份、合眼緣和時間：「十年前我曾遇上小美（曾美慧孜），可惜嗰陣唔係啱嘅時間點，故未有邀請佢擔演女主角。」佢盛讚小美喺戲中功不可沒，忘我演出造就電影成功。

三夫》喺剛過去嘅第25屆香港電影評論學會大獎中，囊括最佳電影獎、最佳導演獎及最佳女演員三大獎。（資料圖片）

陳果亦好感激小美對自己十足信任，透露正式拍戲前，原來小美係完全無睇過劇本內容﹗小美嘅電影合約中，更被陳果加上一項「任你點拍」，接受陳導演拍攝時各種大膽安排，例如於中環鬧市中和大海裡拍攝親熱鏡頭。主持人問及小美對大量親熱鏡頭會唔會感到尷尬，小美直言：「我對裸露戲沒有一絲一毫尷尬」。早喺開拍前已經做足功課了解自己角色。陳果指戲中嫖客的角色由電影幕後人員擔任，大家就似一家人咁充滿有默契，小美仲笑言男工作人員比佢更害羞，令拍攝過程中笑料不斷。

去年年尾佢地去到東京電影節舉行座談會。（資料圖片）