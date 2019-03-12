【金像獎2019】《三夫》《淪落人》未上已大熱　谷德昭：唔同玩法

第38屆香港電影金像獎將於今年4月14日舉行，作為年度影壇盛事，能夠入圍角逐獎項嘅電影、藝人、幕後功臣，通通升價十倍。不過大家發唔發覺，近年睇住份入圍名單時，會覺得有點陌生？作為影壇活躍份子嘅谷德昭都有同感，呢日佢上載同《三夫》女主角曾美慧孜合照，並喺網上留言慨嘆：「抱歉我還未看過《三夫》，不是不想看，只是看不到。」

谷德昭於網上分享，對近年金像獎多套未正式上映電影入圍角逐獎項嘅感想。（谷德昭Facebook）

谷德昭︰「一早預售晒，神心都冇用」

近年香港影壇趨向兩極，大型合拍片例如《無雙》入圍角逐多個獎項屬平常事。至於小本拍攝嘅本土電影例如《淪落人》、《非分熟女》、《逆流大叔》一樣獲評審青睞。但普羅大眾有幾多人真係有機會睇過晒呢d入圍作品？谷德昭話：「看過的都說曾美慧孜在《三夫》中的演技很出色，抱歉我還未看過《三夫》，期待。不是不想看，只是看不到。作為金像獎有份投票的一份子，曾經好神心地想睇晒嗰幾齣行內睇好會攞獎嘅戲，但真係冇辦法，就算上網搵到有一日有一間戲院上映幾場，但哈哈一張飛都經已一早預售晒，神心都冇用。」

曾美慧孜於《三夫》中表現亮眼，已入圍多個頒獎禮角逐影后，但真正睇過套戲嘅觀眾有幾多？（劇照）

蔡卓妍憑《非分熟女》再次入圍角逐金像影后，電影將於四月初正式上映。（劇照）

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最想跟觀眾同步呼吸

根據金像獎官方網站列明參選電影資格，要上一年度「於香港作首輪公開售票放映，連續七天內於五十個座位以上的影院放映不少於五場的香港電影。」今年入圍名單中，《三夫》、《淪落人》、《非分熟女》、《G殺》都未曾正式上映，對於只睇過預告片嘅普羅大眾，對傳媒及行內人吹捧某一兩位候選人為大熱門，除咗不明所以亦無咩投入感。雖然谷德昭有辦法優先觀賞，但佢話：「我入戲院其中一個大原因就係同普羅觀眾撈埋一齊睇戲，同步呼吸、感受一齣戲。同業內人仕一齊睇戲，似開OT多過娛樂。」

黃秋生憑《淪落人》中演出成今屆金像獎大熱，剛剛亦勇奪第25屆香港電影評論學會大獎最佳男演員。（劇照）

+ 4 + 3 + 2

有人話香港片商開始以奧斯卡電影策略推港產片，即係小本拍攝作品會拎去參賽，入圍或得獎後多咗人認識再安排公開上映，自然收得最高效益，最明顯例子就係2018年金像獎於4月15日舉行，《黃金花》安排於4月12日上映，當毛舜筠及凌文龍分別勇奪最佳女主角及最佳新演員後，最終便帶挈有540多萬票房。

毛舜筠及凌文龍分別勇奪金像獎最佳女主角及最佳新演員，挾聲勢《黃金花》最終有五百四十多萬票房。（視覺中國）

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谷德昭都不禁話：「巿道艱難，小本經營，如果能夠在攞到獎項後才挾聲勢上映，當然會有較好成績，完全明白。怕只怕金像獎會逐漸變成預告片，預告將會有什麼好片並已頒了獎項，普羅觀眾在之後才按得獎名單索驥。咁係咪唔得？又唔係唔得，因為符合了白紙黑字，只係唔同咗玩法。2019年，我感受最深嘅係 - 咩都唔同咗玩法。」