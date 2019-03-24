基斯杜化路蘭新作演員名單確定　《吸血新世紀》羅拔柏迪臣將參演

由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《鄧寇克大行動》（Dunkirk）在2017年上映後，影迷一直等待導演的新作品。而早前有外國傳媒報導指，路蘭的下一部電影將會是一套浪漫驚慄電影，並於今年6月開始製作。而今日，電影傳出演員名單，當中包括2男1女的主演人選。

基斯杜化路蘭與華納兄弟一直合作無間，當中包括《黑暗騎士三部曲》。（網上圖片）

《臥底天王》男星John David Washington（右）將參演路蘭新作品。（劇照）

華納兄弟曾協助路蘭推出多套經典作品，當中包括《蝙蝠俠》三部曲、《潛行凶間》及《鄧寇克大行動》等，可見這幾年間，路蘭一直與華納兄弟合作無間。如今路蘭再次與華納兄弟合作，跟《鄧寇克大行動》相隔約2年後，推出全新浪漫驚慄電影。可是在宣布開拍新電影的同時，該新作品沒有任何實質的劇情，而該項目目前只簡稱為「Untitled Christopher Nolan Event Film」，並暫定會在2020年7月上映。

《鄧寇克大行動》後，基斯杜化路蘭終再次執起導演筒。（網上圖片）

《吸血新世紀》男星羅拔柏迪臣（右）有機會出演路蘭的新作品。（劇照）

路蘭終重返導演一職，並將與《臥底天王》美國男演員John David Washington、《吸血新世紀》系列電影，英國男演員羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）及《大亨小傳》澳洲女演員Elizabeth Debicki，合力製作全新作品。根據外國傳媒《Variety》的報導，這部電影被形容是一部「大規模動作場面的巨鑄」（massive action blockbuster），與他上一作品《鄧寇克大行動》相似，而電影亦確定以IMAX形式放映。電影目前還沒有正式公布故事大綱，但有指電影將是一部結合了《奪魄驚魂》與《潛行凶間》風格的浪漫驚慄電影。

有指基斯杜化路蘭新作，將是一部結合了《奪魄驚魂》與《潛行凶間》風格的浪漫驚慄電影。（網上圖片）