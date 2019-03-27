【金像同行之小孩有夢】余文樂視梁朝偉為偶像　助熹熹追夢同拍戲

由Viu TV播出的《金像同行之小孩有夢》昨晚（26日）播出第2集，首集請來郭富城幫助小朋友朱博追尋音樂夢，而第2集則請來余文樂鼓勵熹熹實行演員夢，剩餘3集更會有謝安琪、楊千嬅和毛舜筠都會參與其中，幫助貧窮線下的學童追夢！

第2集由余文樂鼓勵6歲希望成為演員的熹熹追夢。（影片截圖）

今集以主角熹熹的獨白為開場「我好驚媽咪出街會暈低，因為咁我就會無咗個媽咪，得返媽咪同我㗎喇，仲有邊個？我叫何承熹今年6歲，我鍾意喺呢個世界生存，因為有好多野食同有一個好媽咪。」

阿樂去到熹熹的住處跟他見面。（影片截圖）

余文樂大讚熹熹只得6歲已經好生性，知道將來要努力工作，照顧、報答媽咪，欣賞他樂觀面對所有事情，努力生活。而熹熹的夢想正想成為一名演員，又想在學習演技的學校上學，阿樂聽畢反問：「你知唔知拍攝好辛苦㗎？做演員成日無得瞓教，夜晚都要拍，拍到天光㗎！你得唔得㗎？」熹熹雖有疑惑，不過憑着堅定要成為一名演員的心，即時答阿樂：「我得㗎！」有見及此，阿樂就即刻帶熹熹去開工拍戲，俾佢感受一下真正的拍戲。

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阿樂除了糾正熹熹的讀音，更教他聽到Action後，在心中數3秒才開始慢慢講對白。（影片截圖）

阿樂自爆細個每次睇到梁朝偉都會模仿他，希望自己可以成為熹熹的梁朝偉，做他的模仿對象。兩人去到中文大學進行拍攝，一開始熹熹雖然講錯對白「點解我哋次次種極都『箍』嘅？」，阿樂即時教佢：「係呼吸個呼，唔係箍」，之後熹熹更問導演：「係咪要演得誇張啲？」不過導演反讚：「唔係誇張，你演得好好喇！」

阿樂表示希望熹熹長大後，曾經有個叫余文樂的叔叔幫過他，更希望他可以成為其他人的梁朝偉，傳承下去。（影片截圖）

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