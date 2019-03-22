【反斗奇兵4】預告9大分析　奇洛李維斯角色早喺《超人2》出現？

撰文：電影神搜
最後更新日期：
你能想像《反斗奇兵》（Toy Story）第1集已經是24年前的事嗎？容我提醒它是影史上第1部3D動畫長片，你就能感受到這部片到底有多麼歷史悠久，一路推出了3集。當年的小男孩「安仔」（Andy）也上了大學，如今於《反斗奇兵4》中，故事終於要發展到下一個章節，玩具們的小主人也變成第3集最後我們看到的寶妮（Bonnie）。我們都還無法知道胡迪（Woody）和巴斯光年（Buzz Lightyear）等人過去幾年來，是否也跟安仔一樣往前看忘記了舊主人，不過看完首個預告後，我們差不多確定今年7月必須準備好紙巾——新角色的加入與熟悉的面孔大改造回歸，看來這次玩具們要展開比悲傷更悲傷的旅程了。
究竟這次預告中還藏有哪些故事線索？讓我們一起來看看吧！（點圖放大▼）
+8
+7
+6
《反斗奇兵4》將於7月11日上映，搶先欣賞精彩劇照▼
+17
+16
+15
延伸閱讀：
皮克斯《玩具總動員 4》劇情大綱驚傳「被曝光」？外媒推測的故事發展信不信由你
「巴斯光年」演員爆料基努李維加入《玩具總動員4》陣容 還有這集將非常催淚
【本文由「電影神搜」授權轉載。】
【周五心意運動．讓#心意成為眼和耳】您捐一份$50晚餐錢，已可助推行導盲犬服務，即到「01心意」平台捐款支持【香港導盲犬服務中心】