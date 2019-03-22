【反斗奇兵4】預告9大分析　奇洛李維斯角色早喺《超人2》出現？

你能想像《反斗奇兵》（Toy Story）第1集已經是24年前的事嗎？容我提醒它是影史上第1部3D動畫長片，你就能感受到這部片到底有多麼歷史悠久，一路推出了3集。當年的小男孩「安仔」（Andy）也上了大學，如今於《反斗奇兵4》中，故事終於要發展到下一個章節，玩具們的小主人也變成第3集最後我們看到的寶妮（Bonnie）。我們都還無法知道胡迪（Woody）和巴斯光年（Buzz Lightyear）等人過去幾年來，是否也跟安仔一樣往前看忘記了舊主人，不過看完首個預告後，我們差不多確定今年7月必須準備好紙巾——新角色的加入與熟悉的面孔大改造回歸，看來這次玩具們要展開比悲傷更悲傷的旅程了。