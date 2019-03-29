【Matrix 20周年】《殺神》導演當年係奇洛替身︰仲記得拉佢合照

提到荷里活型男奇洛李維斯（Keanu Reeves），當然會想起他的經典科幻之作《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix），眨眼電影就來到二十周年。而男神奇洛李維斯主演的《殺神John Wick 3》（John Wick 3: Parabellum）即將於5月上映，最新預告釋出後即獲大批影迷讚好，事關電影向這部經典作品致敬，重現了Neo的經典對白。除此之外，原來《殺神John Wick》系列的導演早就與奇洛李維斯交過手，更相當有緣份。

由型男奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick 3》，將於5月上映，原來《殺神》系列莓導演跟男神勁有緣。

由男神奇洛李維斯主演的科幻動作電影《廿二世紀殺人網絡》在1999年3月31日於美國上映，數數手指今年正好是二十周年。而同樣由奇洛李維斯主演的《殺神John Wick 3》更向這部經典作品致敬，其最新的預告片中重現了《廿二世紀殺人網絡》中，奇洛飾演的Neo的經典對白「槍，好多槍（“Guns. Lots of Guns.”）」，預告一出即獲大量粉絲轉發，令不少人有共鳴。

《殺神John Wick 3》最新預告重現了《廿二世紀殺人網絡》Neo的經典對白，獲大批網民轉發。（預告截圖）

「槍，好多槍」這句經典對白，大家一定沒有忘記吧！（網上截圖）

廿年前都記得要同奇洛合照

除此之外，原來《殺神John Wick》系列的導演查德史達赫斯基（Chad Stahelski），與奇洛李維斯非常有緣份，他正正就是在《廿二世紀殺人網絡》中，為奇洛演出替身的演員。查德史達赫斯基早前接受訪問憶述當年《廿二世紀殺人網絡》的試鏡，笑稱那是自己生涯中最長、最艱辛的一次試鏡，皆因導演華高斯基姐妹（The Wachowski）及知名武術指導袁和平對動作要求甚高。他臨走前還不忘與當時已走紅的奇洛合照留念。

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由男神奇洛李維斯主演的科幻動作電影《廿二世紀殺人網絡》在1999年3月31日上映，轉眼已是二十周年。

後來導演查德史達赫斯基等了足足兩個多月，才接獲通知試鏡成功，可惜當時另有電視台合約在身，惟有婉拒邀請。但最後卻因為奇洛突然頸部受傷，所有動作場面均須延期拍攝，於是查德史達赫斯基得以順利加入劇組，二人始終能夠合作。

《殺神John Wick》系列的導演查德史達赫斯基（Chad Stahelski），與奇洛李維斯非常有緣份，他正正是《廿二世紀殺人網絡》中，為奇洛演出替身的演員。（Instagram）

除了奇洛李維斯和查德史達赫斯基外，原來《殺神John Wick》亦有不少《廿二世紀殺人網絡》片的陣容，包括飾演紐約丐幫揸fit人的羅蘭士費斯賓（Laurence Fishburne）及飾演酒店華裔醫生的Randall Duk Kim，均參演了三集《殺神John Wick》。今集更邀得在《廿》片中和查德合作過的袁和平弟子陳虎，客串一名黑幫份子。隨著《殺神John Wick 3》的預告片及角色海報陸續曝光，許多影迷都很期待新作，電影將會在5月16日上映。