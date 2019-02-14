【殺神3】電子卡示範「殺神的浪漫」　最強狗主情人節毋忘愛犬

情人節愛人愛己之餘，記得要愛埋地球，隨着近年環保意識抬頭，不少人都選擇用電子卡傳遞心意，今年上映的《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 - Parabellum）亦搭上這股熱潮，將系列特色融入電子卡，想學殺神狠勁十足的浪漫，不妨送以下賀卡給另一半。

相比首集，《殺神3》的製作規模明顯倍增。（劇照）

首集《殺神》在2014年上映時，外界並未抱太大期望，未料電影意外跑出，令奇洛李維斯（Keanu Reeves）重登動作片男神之列，系列今年拍到第三集，製作規模明顯更勝前作，不止加入奧斯卡影后荷爾芭莉（Halle Berry），連宣傳手法都升級，電影趁情人節推出限定電子卡，為劇照配上充滿系列特色的字句，反差呈現「殺神的浪漫」。

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賀卡款式分別有「我願意為你來回地獄又折返人間（I’s go to hell and back for you.）、「你真係好『殺』食（You’re killer）」、「你是我一直尋找的那個人（You’re the one I’ve been looking for）」等，當中最有趣的相信是殺神跟愛犬在雨中穿梭後巷，配合「愛，無懼風雨（Love is… running in the rain with you.）」充份展現殺神作為最強狗主，對愛犬無限的愛。