【殺神3】電子卡示範「殺神的浪漫」　最強狗主情人節毋忘愛犬

情人節愛人愛己之餘,記得要愛埋地球,隨着近年環保意識抬頭,不少人都選擇用電子卡傳遞心意,今年上映的《殺神John Wick 3》(John Wick: Chapter 3 - Parabellum)亦搭上這股熱潮,將系列特色融入電子卡,想學殺神狠勁十足的浪漫,不妨送以下賀卡給另一半。

相比首集,《殺神3》的製作規模明顯倍增。(劇照)

首集《殺神》在2014年上映時,外界並未抱太大期望,未料電影意外跑出,令奇洛李維斯(Keanu Reeves)重登動作片男神之列,系列今年拍到第三集,製作規模明顯更勝前作,不止加入奧斯卡影后荷爾芭莉(Halle Berry),連宣傳手法都升級,電影趁情人節推出限定電子卡,為劇照配上充滿系列特色的字句,反差呈現「殺神的浪漫」。

賀卡款式分別有「我願意為你來回地獄又折返人間(I’s go to hell and back for you.)、「你真係好『殺』食(You’re killer)」、「你是我一直尋找的那個人(You’re the one I’ve been looking for)」等,當中最有趣的相信是殺神跟愛犬在雨中穿梭後巷,配合「愛,無懼風雨(Love is… running in the rain with you.)」充份展現殺神作為最強狗主,對愛犬無限的愛。