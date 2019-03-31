「洛基」女友視角講中文賣廣告　網民：睇到好尷尬應該搵阿婆去拍

內地市場龐大，近年不少外國電影都愈來愈重視在內地的宣傳，荷里活男神「洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）近日亦現身內地廣告，不只大玩女友視角親先下廚，向大家放電，更在片中說出標準的普通話。不過，廣告一出反應兩極，有網民大讚被「洛基」電暈，但也有影迷覺得片段很突兀，直指看得很尷尬。

荷里活影星「洛基」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）一直是不少男女影迷的男神， 風度翩翩﹑氣質壞壞的男生很是迷人。（GettyImages）

網友讚「洛基」有個翹臀

38歲飾演「洛基」的Tom Hiddleston，從2011年加盟MARVEL電影《雷神奇俠》（Thor）以來，一直俘虜了不少男女粉絲歡心。近日「洛基」在內地接拍了為營業補充品賣廣告，大玩女友視覺，「洛基」親自為另一半下廚整早餐，更以標準的普通話說出台詞，提醒女友吃維他命丸的產品。內地粉絲看到廣告當然很有共嗚，片段一出即時在網上瘋傳。有內地網友更紛紛留言指，「老公我愛你！」﹑「他有一個小翹臀」，又話很想有「洛基」餵自己吃早餐。

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「洛基」在內地廣告以女友視角為另一半煮早餐，廣告一出即獲瘋傳。（影片截圖）

不過，廣告的反應亦很兩極，有部分Tom Hiddleston的粉絲直指覺得廣告不自然，片中隱形的女友一起床，就看到Tom Hiddleston在煮早餐，轉頭「洛基」只說了幾句話就表示很匆忙要離開。更有網民笑指多數是上了年紀的人才吃維他命，片中那位伸手幫「洛基」整理衣領的女友，太年輕了吧？「應該換過一位婆婆來演比較好！」有粉絲覺得女友視角這橋段，在這廣告中顯得有點突兀，感覺很尷尬。