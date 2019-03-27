【復仇者聯盟4】倒數上畫最後一個月　終極曬冷32張海報揭生死

全球期待Marvel Studio 10週年巨獻《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame），美國尚餘一個月就會正式面世。繼日前已落實《復仇者聯盟4》片長為3小時2分鐘，將成為Marvel最長電影。今日（27日）香港時間凌晨1點，Marvel官方更終極曬冷32張全新超級英雄海報，當中再揭示部分英雄的生死，為倒數再出招！

大戰後生存的會以彩色顯示，「美國隊長」Chris Evan在海報上便皺晒眉。（網上圖片）

《復仇者聯盟4》的全新32張海報，跟預告一樣都是以黑、白、彩色作分野，雷神、美國隊長、黑寡婦，鐵甲奇俠、變形俠醫、鷹眼、蟻俠、Marvel隊長、火箭浣熊等等，都是今次救世的主要角色，所以海報都以彩色呈現。

其餘存活的超級英雄

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已死或化灰的英雄，以黑白色調呈現，「邪神」洛基眼泛淚光的臉容令人掛念。（網上圖片）

至於黑白系列的海報，則有奇異博士、黑豹、星爵、神盾局局長Nick Fury、幻視、蜘蛛俠、紅女巫、黑豹妹、樹人、洛基等人。今次海報上除了以色彩之分，更不是打上「Avengers：Endgame」的標誌，而是寫上「AVENGE THE FALLEN」，fallen有倒下、墜落、死去的意思，亦可解作為逝去的復仇，相信這是直指一眾超級英雄即將奮力一戰，極力抵抗終極Boss魁隆，挽救滅世之災！

已逝去或化灰英雄

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今次32張海報，刻意將生與死的角色各分為16人，正好一半一半，而在逝去角色可見，有網民驚見原來黑豹妹Shuri已被列入化灰系列。早前不少影迷還推斷，以黑豹妹對科技的熟悉程度，大有可能要靠她幫鐵甲奇俠返回地球，或研發更新武器，現在看來大家的寄望都是空想。

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