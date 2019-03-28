【復仇者聯盟4】美國隊長都劇透？　「睇咗一個鐘痛哭三次」

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）倒數一個月上映，相信觀眾最關心的是一眾英雄當中，有哪幾位會「眾望所歸，冇得留低」。 飾演「美國隊長」的基斯伊雲斯（Chris Evan）近日接受外國媒體訪問，竟直認這個備受觀眾喜愛的角色將會死亡，仲話：「我喊到窒息」。

傳過無數次基斯飾演的美國隊長於《復仇者聯盟4》後將會退出Marvel電影世界，各位粉絲都十分唔捨得。

基斯伊雲斯接受外媒《The Hollywood Reporter》訪問，大談事業、家庭與愛情，但讀者近期最想聽的，當然是《復仇者聯盟4》的相關消息，面對劇透壓力，他竟不忌諱爆料：「好嘢呀，真係一套好嘢，我睇咗套戲嘅頭一個鐘頭啦」，記者問他是否看到美國隊長死去便離場，他毫不猶豫地答：「啱呀，就係咁，當我死喺Tony（鐵甲奇俠）手上之後，我就話：『我睇唔到落去啦』。」

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基斯開玩笑話美國隊長會死在鐵甲奇俠手上，類似畫面的確在《復仇者聯盟2：奧創紀元》中的確出現過。（影片截圖）

重溫美國隊長的英姿

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鐵甲奇俠殺死美國隊長？仲以為繼「變形俠醫」麥克雷法路（Mark）及「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）之後，「劇透者聯盟」又增添一名新力軍，豈料基斯兜個大圈，原來只係吹水戲弄讀者。之後記者再向他套料，他繼續講：「真係好難相信咁都剪到條預告出嚟，因為好多幕都有劇透，你會見到好多角色都…」，說到這裡基斯就掩口扮講錯說話：「我唔應該講呢句」，真係識玩。

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無論結局怎樣，都希望隊長唔係喊住離開。（影片截圖）

記者唔放棄繼續窮追猛打，基斯再次解畫：「呢部真係好好，我有三次喊到收唔到聲，（是否因為美國隊長死去？）係呀，望住自己死去真係好難受」，基斯邊大笑邊繼續講：「好肯定呢部戲會好長，第一個版本超過3小時，我個葬禮搞足一粒鐘」，隊長講嘢有幾真，大家參透吓。