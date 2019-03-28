【復仇者聯盟】不老傳說！蟻俠真實年齡嚇窒人　網民：係咪吸血鬼

2019年的奧斯卡，保羅活特（Paul Rudd）與莎拉寶森（Sarah Paulson）一起上台頒發「最佳特效」獎。選擇保羅活特成為特效獎頒獎人的決定，似乎有着濃濃的弦外之音：那些沒看兩部《蟻俠》（Ant-Man）電影的觀眾看到保羅活特上台頒獎時，赫然發現他駐顏有術的外表，根本看不出來是一位快要過50大壽的準壽星。

比起奧斯卡「最佳特效」獎得主，觀眾更關注保羅活特這個「不老的傳說」。（截圖）

這個問題其實已經困擾荷李活數十年：為甚麼保羅活特仍然保持年輕？等等，我們要修改一下問題：為甚麼保羅活特看起來越來越年輕？

哪個保羅活特比較年輕？

我們以為這個世界上能夠返老還童的人，只有荒木飛呂彥一位而已，事實上保羅活特也是。我們是從1995年的電影《叻女掌門人》（Clueless）裏認識保羅活特的，當年的他26歲，靠着娃娃臉演起高中生一點都不費力。事實上，他比大多數同戲演員年紀都大──女主角雅麗茜亞蕭華史東（Alicia Silverstone）才19歲、配角布里塔妮（Brittany Murphy）也只有18歲。但是《叻女掌門人》至今過了24年，保羅活特看起來卻比所有演員看起來都還年輕。

誰分得出來！？（網上圖片）

於是這24年來，這樣的問題持續地被提起，比保羅活特本身的事業發展更引人注目。各大媒體每隔5年10年就要舉辦「猜猜哪個保羅活特比較年輕」的問答，讓大家從兩張擺在一起的保羅活特照片中猜猜看，而你很難全題答對。奧斯卡特效獎竟然請來永保年輕的演員來頒獎，這無疑是奧斯卡對如今視覺特效產業的最高頌歌：彷彿保羅活特與視覺特效都手握停止時間的超能力。

對網友來說，那個奧斯卡之夜成為了保羅活特真面目的猜謎大會：他是吸血鬼嗎？他用的保養品是哪個品牌的？他都喝甚麼神水？而許多人懷疑他與神魔做了禁斷的交易。

網友的Twitter、Twitter與Twitter。（截圖）

這整件事甚至還稍微地影響了他的事業：2012年保羅活特主演電影《四十而惑》（This Is 40），43歲的他演這部40歲爸媽的喜劇應該很合理，但他在畫面上看起來就是不像我們想像中的40歲中年父母。有些已屆不惑之年的觀眾，一看到這部電影就先吐槽保羅活特的娃娃臉。也許《四十而惑》應該改名成《廿六而惑》比較切題一點。

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浮沈荷李活的不老男神

但是話又說回來，如果觀眾只關心你如何駐顏有術，這似乎對他的表演專業有點不尊重。但是即使從最謹慎的角度，來看保羅活特20年來的演藝之路，似乎也只能把他歸類在「超紅」與「超不紅」之間。這兩極之間可有一片廣大的範圍，保羅活特就像個迷路的孩子在其中上上下下的。

如果他真的是個永生不老的吸血鬼，這種不上不下的中庸之道，似乎對於吸血鬼來說有點枯燥地難受。

到現在還是會有人問他關於《老友記》（Friends）的問題。（網上圖片）

事實上，帥了20幾年的不老保羅活特，同時是一個非常有趣的人。在荷李活要夠帥、帥得夠久、而他的幽默感又能與帥氣成正比的男星，是非常非常罕見的珍稀動物。尊咸姆（Jon Hamm）是一位，而他還要叫保羅活特一聲大前輩。有時你會覺得，像尊咸姆那麼帥的男神，為甚麼會去拍《The Ambiguously Gay Duo》這樣的過激喜劇短片。而他的理由與保羅活特一模一樣：當《叻女掌門人》之後，保羅活特漸漸將戲路轉向喜劇類型，而且還演了不少無視男神形象的低俗喜劇。

尊咸姆都拍過「低俗喜劇」？點圖看更多《The Ambiguously Gay Duo》劇照▼

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為甚麼？當男神不好嗎？原因很簡單，因為他們天生基因裏就有不搞笑會死的幽默感，而長得帥對這兩位諧星來說，純粹是個美麗的巧合。

保羅活特一心搞笑，他身上的輕鬆氣質反過來感染了他演過的所有角色，使他不管是飾演看起來非常像《疤面煞星》（Scarface）的大毒梟、還是《娶妻求伴郎》（I Love You, Man）裏沒有交過任何男性好友的成年男子，這些或浮誇或拘謹的角色，都呈現一種奇妙的保羅活特個人氣質：有點甜又不會太甜，但你的臉上總有淡淡微笑。

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他不上不下的演藝經歷，似乎反而可以讓他進入任何角色，而不會讓人感覺他是在自降身價或高攀──奧雲韋遜（Owen Wilson）與馬修麥康納希（Matthew McConaughey）都是搞笑演員出身，但他們現在都已經很難演喜劇了。

而雖然當年，我們對保羅活特轉變路線演喜劇有點驚訝，但那已經是十幾年前的事了：保羅活特從2005年的《處男40戇居居》（The 40 Year Old Virgin）至今，已經演出將近30部各式喜劇電影、10幾部喜劇影集、還在綜藝節目裏演喜劇單元。

《搶閘男主播》（Anchorman: The Legend of Ron Burgundy）：「性愛黑豹」鬚後水。（劇照）

最像普通人的英雄 最不平凡的諧星帥哥

這些經歷讓保羅活特成為荷李活最勇敢的演員之一，因為在他之前，沒有太多人敢像這位帥哥一樣專攻喜劇。而在他之後，尊咸姆、碩克艾佛朗（Zac Efron）等一眾帥哥全走上了他的帥哥諧星之路。而先行的保羅活特卻看來仍然走得穩健，他甚至還成為了Marvel超級英雄（MCU），而即便在豪門似海的MCU裏（而且這裏也有很多諧星）保羅活特卻仍有自己的一片小天地。

「蟻俠」將於《復仇者聯盟4》回歸。（宣傳照）

沒有英雄比他更像普通人，而可能也沒有超英雄比他的蟻俠活得還簡單快樂。他最近參加了《叻女掌門人》的紀念同學會，當年跟他配對的小妹妹雅麗茜亞蕭華史東現在看起來像他姐姐。當別人問他駐顏有術的祕方是甚麼時：

其實我內心住着80歲的老人家，

他指指自己的胸膛：

在這裏，只有一片純粹的黑暗──頂多外加一點保濕功夫而已。

有人說最偉大的諧星其實都是最悲觀的人，也許保羅活特真的是一個內心超黑暗超陰沉的怪胎，這不是沒有可能，事實上甚麼都有可能。他能夠比20年前看起來還年輕、他可以又帥又會搞笑，隨便保羅活特怎麼說他的不老秘訣，在他身上似乎甚麼都有可能。

保羅活特拍攝《蟻俠2：黃蜂女現身》時幾乎年近半百。（劇照）

「我可能可以更成功，也許相反也說不定，我不知道，有差嗎？」他仍然像20年前《叻女掌門人》裏的Josh一樣輕鬆：

只要我做每件事的意圖是正確的，不論成敗，我想我就能繼續走得又長又遠。 保羅活特

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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