《怪獸2》負評如潮令第3集延期開拍？　「莫魔」雅各透露真正原因

2016年,《哈利波特》(Harry Potter)系列推出完結篇《哈利波特-死神的聖物2》(Harry Potter and Deathly Hallows: Part 2)的5年後,前傳電影《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)帶觀眾再度重返了巫師世界。由小說作者羅琳(J.K. Rowling)本人親自撰寫,《怪獸與牠們的產地》被設定成了一段5部曲故事的開端,劇情圍繞在奇幻動物學家紐特(Newt Scamander)身上,以及黑暗巫師葛林戴華德(Gellert Grindelwald)的崛起,故事時間背景則設定在哈利波特誕生前的數十年。

《怪獸與牠們的產地》珍禽異獸令人大開眼界!點圖重溫首集劇照▼

+ 15 + 14 + 13

《怪獸2》表現不如預期

《怪獸與牠們的產地》在評價上締造了不錯的成績,在全球票房表現上也達到了8億1400萬美元的佳績,成功開啟了更多續集的可能性。可惜的是,去年上映的續集《怪獸與葛林戴華德之罪》(Fantastic Beastes: The Crimes of Grindelwald)打從一開始就充滿着許多爭議,大部分的原因是來自由尊尼特普(Johnny Depp)飾演的葛林戴華德。

「葛林戴華德」是佛地魔出現前最危險的黑巫師!即刻重溫尊尼特普精彩演出▼

+ 10 + 9 + 8

電影本身在全球締造了6億5300萬美元的票房表現,即使票房成績不俗,但與前集比較還是有明顯的落差。本片在評價上獲得褒貶不一的成果,不少影評批評本片太過專注於後續電影作品的鋪陳,讓這部電影本身的劇情故事令人感到混亂又突兀。

《怪獸2》在去年年末上映,評價兩極。(宣傳照)

多給我們一點時間!《怪獸3》籌備期延長

就在上個月,相關傳聞指出第3部「怪獸」電影的相關製作已經延期至今年秋天。不過不少粉絲對這個發展感到滿意,並認為這代表了羅琳和她的創意團隊似乎是打算要花更多時間來調整他們對於《怪獸3》的計畫,藉此撫平觀眾對於《怪獸2》的批評。

對於《怪獸3》延期拍攝的原因,在「怪獸」電影演出「莫魔」雅各(Jacob Kowalski)演員的Dan Fogler在一場訪談表示:「沒錯,我們將會在今年秋天展開製作。這部電影的規模將會極度龐大,比前兩部加起來還要龐大!他們需要更多的前置時間做準備,同時也不希望成果像是趕鴨子上架,所以他們延後了製作的展開時間。」

Dan Fogler在「怪獸」系列飾演一心想開烘培店的「莫魔」雅各。(劇照)

《怪獸3》規模更加龐大,將帶觀眾前往「這個」城市

當然,可能的原因也包含了羅琳和導演大衛葉斯(David Yates)都需要更多時間來準備這部《怪獸3》,同時也因為《怪獸2》的負面評價,而修改了許多這個系列的相關計畫。《怪獸3》的規模比上一部更加龐大也是預料之內的事,畢竟他們在《怪獸2》為葛林戴華德的手下們以及其他巫師即將全面開戰埋下伏筆;而系列第4部以及第5部作品也可能會帶出第2次世界大戰。所以接下來的續集只可能會一部比一部還要更加龐大,基本上來說,這也與Dan Fogler的說法吻合。不過製作的延期也代表了《怪獸3》原本預計的映期(2020年11月)也必須要跟着延後。

執導過4部《哈利波特》電影的英國導演:大衛葉斯(左)為「怪獸」系列再度提起執導筒。(花絮)

不久之前,導演大衛葉斯就曾暗示過每一部「怪獸」電影都會設定在不同的重要城市,而Dan Fogler也呼應了這個說法,他在訪談中也揭露了《怪獸3》將會帶領觀眾前往巴西。

不同於首集的故事發生地,《怪獸2》背景設定為法國巴黎。(劇照)

目前無法確定這部電影有多少劇情將會發生在南美洲地區,Dan Fogler表示他還沒讀過最終劇本。話雖如此,種種跡象都指出了這位演員的說法可能為真,相信紐特將會在《怪獸3》中,踏上另一場更加龐大的冒險。

馬上重溫續集《怪獸與葛林戴華德之罪》精彩劇照▼

+ 16 + 15 + 14

延伸閱讀:

看完《怪獸與葛林戴華德的罪行》卻滿臉麻瓜問號?你可能也想不通的七個問題

魔杖百百種,你適合哪一種?《怪獸與葛林戴華德的罪行》魔杖大解密!

【本文由「電影神搜」授權轉載。】

【周五心意運動】您捐一封$50利是,已可為基層送上溫飽,01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ,每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。