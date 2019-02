《怪獸》紐特與哈利波特有血緣關係？《葛林戴華德之罪》最大伏筆

當《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them) 剛推出時,我們還以為會是與過去《哈利波特》(Harry Potter)系列完全獨立的番外5部曲,不料電影最後卻埋下與本傳連結的重要伏筆;而故事進展到第2集《葛林戴華德之罪》(Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)後,劇情也開始出現粉絲們熟悉的幾位大人物──從鄧不利多(Dumbledore)、葛林戴華德(Grindelwald)到帶有血咒的娜吉妮(Nagini),影響本傳深遠的第一次巫師戰爭成為《怪獸》系列主幹,一觸即發。