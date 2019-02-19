《怪獸》紐特與哈利波特有血緣關係？《葛林戴華德之罪》最大伏筆

當《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them） 剛推出時，我們還以為會是與過去《哈利波特》（Harry Potter）系列完全獨立的番外5部曲，不料電影最後卻埋下與本傳連結的重要伏筆；而故事進展到第2集《葛林戴華德之罪》（Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald）後，劇情也開始出現粉絲們熟悉的幾位大人物──從鄧不利多（Dumbledore）、葛林戴華德（Grindelwald）到帶有血咒的娜吉妮（Nagini），影響本傳深遠的第一次巫師戰爭成為《怪獸》系列主幹，一觸即發。

《葛林戴華德之罪》劇照

《怪獸》與《哈利》系列間的「關係」？

不過既然外傳原來和本傳連結如此地深，許多粉絲們也不禁開始猜測一件事情──顯然想將《怪獸》系列導回本傳主題的羅琳（J. K. Rowling），讓奇獸學家紐特斯卡曼德（Newt Scamander）擔任主角是不是有其他原因：會不會其實紐特和哈利波特其實有血緣關係？

答案是沒有──至少目前看起來是如此。

因為從現有的小說與旁冊紀錄中，波特家族與斯卡曼德家族看起來都不像是有任何血緣關係。斯卡曼德家族雖然歷史悠久，但暫時沒有資料顯示他們與純種巫師家族「Sacred 28」有關聯，而波特家族正屬於是純種巫師的一員。

波特家族因為與麻瓜世界友好，被視為不潔，沒有被正式納入「Sacred 28」。（劇照）

相反地，斯卡曼德家族不如純種巫師那樣鄙視麻瓜又唯我獨尊，他們大多出身自品德高尚的葛來分多（Gryffindor）或是赫夫帕夫（Hufflepuff）學院，這個家族中有不少成員都與紐特一樣從事研究魔法奇獸的工作。

點圖重溫《怪獸與他們的產地》精彩劇照▼

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《哈利波特》本傳中也有一位羅夫斯卡曼德（Rolf Scamander），即是紐特和蒂娜（Tina Goldstein）的孫子，他最後跟上爺爺的腳步成為了一名奇獸飼育學家，並和同事露娜羅古德（Luna Lovegood）結婚，而他也是一名赫夫帕夫。

不排除羅琳追加補完的可能

哈利波特的家族，背景比較複雜，最早可以追溯至12世紀的純種巫師Ignotus Peverell以及藥劑師Linfred of Stinchcombe，其中Linfred of Stinchcombe更在魔法藥學有重要貢獻，他發明的許多藥物，如催長劑，截至今日都還是會被拿來使用。

《葛林戴華德之罪》劇照

只是這個謙遜有禮的藥劑師，生活隨心所欲又有些散漫，被許多巫師成為「閒人」（The Potterer），波特的姓氏就此延伸而來。也由於他時常會幫麻瓜看病，與麻瓜關係友好，他的後裔──波特一家是否為完全純種（Pure-Blood）向來受到質疑。

馬上回顧《哈利波特》系列劇照▼

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不過即使目前看來斯卡曼德家族與波特家族尚未有太大關係，但斯卡曼德家族的歷史至今還沒有所謂「第一位斯卡曼德」的考據出現，未來羅琳想要自圓其說還是非常容易的──畢竟就連阿不思鄧不利多（Albus Dumbledore）都能多出一個弟弟了，在這廣大的魔法歷史中再安插一個設定也不是不可能──就待未來3部曲為大家解惑囉。

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