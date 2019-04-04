范冰冰傳因逃稅風波角色被章子怡取代？　《X-Men》導演親口否認

內地女星去年在康城影展宣布參演荷里活大製作電影《355》，但因牽涉「陰陽合約」及捲入逃稅風波而一度傳出換角的消息，亦有指章子怡會代替冰冰演出，不過曾執導多套《變種特攻》（X-Men）電影的《355》導演Simon Kinberg接受外國傳媒訪問時就否認傳聞，並表示劇本已經進入最後修改階段，而演員方面仍由Penelope Cruz、奧斯卡影后Marion Cotillard、金球影后Jessica Chastain、《黑豹》黑人女星Lupita Nyong'o及范冰冰擔任主角。

范冰冰沒有受逃稅風波風波影響，仍獲導演Simon Kinberg重用。（網上圖片）

Simon Kinberg強調冰冰沒有被換角，續指現正為男演員進行Casting，還預計今年開始拍攝。當被問到演員們仍是否還對電影感興趣，他直言：「不只是有興趣，她們表示要演這部電影。」另外，《355》是一部女特務電影，片中會有大量動作場面，為了令電影更加國際化而特別挑選了5位不同國籍的演員擔任主角，而參與過荷里活製作的亞洲女演員當中，范冰冰揮低章子怡、李冰冰等人，證明冰冰的重要地位。