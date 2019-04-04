【沙贊：神力集結】入場前你要知道的7件事　超強能力拍得住超人

今年唯一一部DC超級英雄電影《沙贊：神力集結》（Shazam!）近日上映，這個擁有近80年歷史的角色，在大銀幕出現的次數不多，對觀眾來說可能比較陌生，小編為大家盤點有關沙贊的7件事，做足功課入場睇得更投入！

最歷史悠久的英雄角色之一

相信不少觀眾聽聞過，沙贊才是第一代「Captain Marvel」，1940年他首次以「Captain Marvel」的身分在漫畫《Whiz Comics》#2中登場，後來DC控告創作「Captain Marvel」的漫畫公司Fawcett侵權，指這個角色擺明抄襲超人，結果漫畫於1953年停刊，至1972年Fawcett將版權賣給DC後才復刊。

不過，由於當時Marvel已將旗下的「Captain Marvel」註冊版權，DC收購「Captain Marvel」系列後，改用「Shazam!」（沙贊）一名來繼續出版，但主角仍然叫「Captain Marvel」，直至2011年才正式以命名為「沙贊」。

沙贊個名有段故

沙贊的英文名字「Shazam」，每一個字母代表著6位古代神話的神，分別為「Solomon」、「Hercules」、「Atlas」、「Zeus」、「Achilles」及「Mercury」，沙贊變身前是一名15歲孤兒Billy Batson，獲巫師沙贊賦予力量後，只要喊出「Shazam」，就可變成結集六大神力量、強大無比的超級英雄沙贊。

拍得住超人的力量

沙贊擁有六大神的強大力量，包括「Solomon」的智慧，令他擁有所羅門催眠及過目不忘等能力；「Hercules」的強力，沙贊稱得上是DC最強角色之一，擁有削鐵如泥的力量，拍得住超人；「Atlas」的耐力，令沙贊可承受高度物理攻擊，甚至不用吃飯睡覺，在太空隨意游走，簡單來說就是無懈可撃。

另外仲有「Zeus」宙斯的釋放電光的能力，讓沙贊可對付敵人外，仲幫助他抵擋魔法攻擊，刀槍不入，預告曾出現他被子彈擊中但絲毫無損的畫面；而「Achilles」就賜給他無畏精神，無時無刻保持最佳狀態；最後「Mercury」給予沙贊飛行的能力，漫畫中他的速度媲美超人，相當厲害！

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首個登上大銀幕的漫畫英雄

沙贊於漫畫登場翌年，即1941年，被改編成短篇電影系列《Adventures of Captain Marvel》，分成12集上映，令沙贊成為史上首位拍成真人版電影的漫畫英雄角色。而2019年的版本，早於2000年初便開始構思，而動作巨星「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）亦多次傳出會參演大反派「Black Adam」，但最終未能成事。

男主角狂增20磅肌肉

扮演沙贊的Zachary Levi為了成功塑造超級英雄的身型，每周健身5至6天，狂谷20磅肌肉，飲食方面亦相當嚴格，每周5天要進食3000至4000卡路里，營養分配為35%蛋白質、55%脂肪及10%碳水化合物，還有一湯匙魚油作「甜品」。餘下兩天進行「醣原負荷法」，吸收大量碳水化合物，為接下來5天貯存能量及幫助增肌，Zachary坦言沙贊令他得到前所未有的好身材。

DC英雄相關隱藏彩蛋

Billy Batson變身沙贊前對超級英雄可謂一無所知，但他的寄養家庭室友Freddy卻是個超級英雄迷，對蝙蝠俠、超人的事跡如數家珍，更收收埋埋一大堆周邊商品及剪報。雖然暫未公布電影世界的沙贊會否加入「正義聯盟」，但從種種佈局來看，跟其他DC英雄同場只是遲早的事。

奸角解構

蝙蝠俠有死敵小丑，沙贊的亦要面對一位相當厲害場對手──Sivana博士，原著Sivana博士與沙贊鬥足幾十年，他本身是一名醉心發明的科學家，一心想造福人類，但受到公司老闆及高層打壓，更形容他為瘋子，後來Sivana博士在金星獲得神奇力量，成為沙贊的宿敵。電影中由《皇家特工》系列男星Mark Strong飾演，身份背景或有所改變。