【沙贊】新片段曝光反派首現身　一句對白向《黑夜之神》小丑致敬

2018年年尾上映的《水行俠》（Aquaman）叫好叫座，成功為DCEU挽回不少分數，第七部作品《沙贊！神力集結》（Shazam!）也準備就緒，將於今年4月登場。 上年7月發布的首條預告揭示沙贊如何變身，整條片充滿歡樂氣氛；而今次的外國電視版預告雖然只有約一分鐘，卻公開不少新畫面，當中包括首次登場的反派Dr. Thaddeus Sivana。

《沙贊！神力集結》緊接《水行俠》登場，未知電影能否延續《水行俠》的氣勢。（網上擷圖）

《沙贊！神力集結》最新電視版預告雖然只有短短54秒，包含了不少未曝光內容。預告一開始，由Asher Angel飾演的Billy Batson從建築物中躍起，並同時喊出神奇單詞「Shazam」，而鏡頭一轉已經見到Billy Batson成為超級英雄沙贊，並擁有跟超人一樣高速的飛行技術，觀眾可以見到沙贊拯救巴士的乘客，另一方面又會搞笑娛樂大眾，並成功吸引途人圍觀。

沙贊在大庭廣眾中展示技能，完全不需要隱瞞。（網上擷圖）

預告充滿歡樂氣氛外，也有正經的一面。當中最為影迷期待的反派終於現身，雖然只有短短數秒，但Dr. Thaddeus Sivana看似非等閒之輩，除了擁有電擊技能外，還可以跟沙贊在空中戰爭。看來大戰一觸即發。

反派Dr. Thaddeus Sivana首次登場，並跟沙贊在空中戰鬥。（網上擷圖）

最後，有影迷指出疑似電影向《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）的「小丑」致敬。當時由希夫烈格（Heath Ledger）飾演的小丑，口邊時常掛著一句「Why so serious?」；而今次該預告則以「not so serious」作回應，至於是否真有關係，留待大家自行判斷。