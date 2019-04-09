【金像獎】周家怡收A貨獎座險惹官非　超像真仿製原來係升呢版？

今個星期日就係第38屆香港電影金像獎頒獎禮舉行嘅日子，最佳女配角獎爭持相當激烈。入行超過20年嘅周家怡憑《無雙》入圍，被視為大熱門之一，最近不停出席活動及接受訪問，而佢嘅粉絲亦送上大禮，預祝佢可以奪獎而回，點知差啲惹上官非﹗

周家怡憑《無雙》入圍今屆香港電影金像獎最佳女配角。（劇照）

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家怡前日喺Instagram分享一張拎住「金像獎」嘅相片，留言話感動到喊：「教我如何不愛你們呢？你們給我的這個驚喜，實在太感動！有你們的支持、鼓勵與愛，我感到無比的幸福！感謝阿德導演，這個獎座太震撼人心，我衷心多謝你，我會繼續努力，無論是在演戲或社會工作方面都會努力的！將愛發放出去！」

家怡收到朋友送上嘅仿製獎座，馬上放到社交網站，點知差啲出事﹗（周家怡IG）

原來呢個獎係家怡嘅朋友仿照金像獎整嚟送俾佢，上面刻住「大澳貓民最佳女主角」，而且未到頒獎禮大家當然知係A貨，但由於像真度太高，引起金像獎主辦單位方面注意，仲話保留法律追究權利。金像獎發言人黃小姐回覆《香港01》查詢時表示：「之前最多係有人用張圖或拎去整蛋糕，但真係整個獎座出嚟真係第一次，而且手較位同腳位其實好難做，但都整得咁似，好明顯有意模仿，所以起初都好驚訝。」

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原相已經刪除，周家怡再上載呢張遮住獎座嘅相片，並留言道歉。（周家怡Facebook）

周家怡知道闖禍後，已經馬上刪除社交網站嘅獎座相片，並留言道歉。金像獎發言人黃小姐亦表示同家怡嗰邊洽談咗：「知道都係粉絲一時心急送俾佢，金像獎方面都諒解唔會提告。」而且仲透露呢個獎座原來係REMIX版：「獎座將普通獎同終身成就獎Crossover，因為普通獎係黑色磨砂銅面菲林包住女神像，但呢個係金色其實終身成就獎，條菲林係拋光金色。」意外為家怡升呢。

首幾屆金像獎嘅獎座設計年年唔同。（網上圖片）

大家對金像獎獎座印象，都係菲林圍繞住單手捧起明珠嘅女神身體，但其實起初幾屆獎座年年唔同款式，首三屆金像獎因為由唔同主辦單位負責，而出現「一年一設計」獎座，例如第一屆係朝上展開雙臂嘅金屬人、第二屆係手舉星球嘅男性人像、第三屆以一個藍色水晶方塊放喺黑色獎座上。由第十屆開始出現依家嘅女神像，而女神原型正正係參考1979年香港小姐冠軍鄭文雅。