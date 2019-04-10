【沙贊影評】行傻仔路線的英雄！鬥足N年DC被迫拋棄暗黑學Marvel

如果不是片頭顯眼的DC標誌，《沙贊！神力集結》（Shazam!）很容易被不熟悉超級英雄電影的觀眾誤認為是Marvel出品。超級英雄拯救城市的故事範本、不堪一擊的反派人物、煽情到極致的正能量價值觀、插科打諢的冷笑話……這些元素，跟Marvel生產的超英大片太相似了，似到失去了DC獨有的暗黑風格。

這種感覺在《水行俠》（Aquaman）上映時也出現過。坐在戲院中，看到高大威猛的水行俠用自產自銷的冷笑話強撩海后Mera時，會不由自主地產生一種奇怪的惡趣味——不如索性讓星爵、蟻俠、死侍加入DC拓展宇宙，同水行俠吹水鬥嘴，順便打返鋪麻雀吧！放在從前，實在很難將DC和Marvel電影中的超級英雄置於同一語境下，構建如此和諧且充滿喜感的場景。當然同樣困難的是，放在從前，也很難想像「傻仔」這個詞語可以用來形容DC電影中的超級英雄。

沙贊的存在，就是為了告訴超英鐵粉：賣萌犯傻，才不是Marvel的專利呢！14歲的沙贊BB，效果一樣！（《沙贊！神力集結》劇照）

4個月之前，還以為水行俠已經是DC電影中最配得上傻仔一詞的超級英雄；4個月之後，沙贊的出現，讓我陡然醒悟：原來超英的世界裡，沒有最戇居，只有更戇居。因為論「戇居程度」，10個水行俠都比唔上1個沙贊。作為DC拓展宇宙中最冇腦、年紀最細的超級英雄——沙贊的存在，就是為了告訴超英鐵粉：賣萌犯傻，才不是Marvel的專利呢！14歲的沙贊BB，效果一樣！

+ 3 + 2

在身份設定上，沙贊是DC拓展宇宙已出場超級英雄中年紀最細、心智最不成熟、戰鬥值最弱的一個。他不像超人一樣背負着非一般的身世，不像蝙蝠俠一樣擁有富可敵國的家世——作為一個普通的14歲高中生，童年時代親情的缺失，使得他在成長過程中極度抗拒新家庭情感關係的建立。經歷數十次逃離收養家庭的叛逆舉動後，他進入一個只有5個孩子的孤兒院，在此結識了癡迷於超級英雄研究的Freddy。

+ 5 + 4 + 3

意外獲得超能力後，沙贊在Freddy的幫助和「慫恿」下，踏上了犯傻賣萌、無所事事的不務正業之路。教訓完搶劫犯，面對路人倉皇丟下的73美元，他笑得像個沒見過世面的傻仔；意識到自己是有錢人後，做的第一件事是去超市買兩打啤酒，大飲特飲；飲完發現味道唔對路，即刻換返垃圾食品，食得心滿意足。為了想出夠型仔的代號，他絞盡腦汁，食不知味；變身後的日常是各種鬼畜訓練，訓練的同時不忘把視頻po到網上，求Like求share；就因為想多賺點零用錢，於是走堂到街上表演閃電才藝秀，求路人施捨…種種操作，除了14歲的未成年超級英雄，恐怕再沒有人會做。

14歲高中生的身份設定奠定了《沙贊！神力集結》的故事基調。在這個未成年超級英雄的世界裡，傻就是心智不成熟的側面表現，成長是最亟待解決的青春課題，除此之外，一切都是沒有現實意義的偽命題。整部戲中，沙贊面對的反派僅僅是一個偷盜魔瞳的光頭大叔，跟正義聯盟三巨頭挑戰過的反派相比，KO難度下降了不止一個level。當然這種設定是完全合理的。畢竟主角只得14歲，因此故事被牢牢限定在講述孩子成長的煩惱這個固定框架下，無法加入太多的社會話題和暗黑屬性。

DC VS漫威：相殺多年，我終於變成了你最初的模樣

超英迷都知道，超英漫畫與超英電影是兩回事。在漫畫的世界觀上，DC和Marvel大多走暗黑風；在電影的世界觀上，DC以祖傳暗黑風格享譽口碑榜，Marvel則以闔家歡卡通片畫風食正全球電影市場。Marvel電影宇宙（MCU）的23部系列電影中，稍微跟暗黑沾邊的超級英雄當屬死侍和毒魔，但稍微留心一下去年上映的兩部電影的內地譯名《死侍2：我愛我家》、《毒液：致命守護者》，就不難感受到Marvel拼命「洗白」兩位反英雄的決心。

稍微留心一下去年上映的兩部電影的內地譯名《死侍2：我愛我家》、《毒液：致命守護者》，就不難感受到Marvel拼命「洗白」兩位反英雄的決心（《死侍2》、《毒魔》內地版官方宣傳海報）

闔家歡卡通風是11年來漫威電影一以貫之的製作理念。全世界觀眾都需要正能量，走進戲院，最爽皮的一刻莫過於在大銀幕上看到好人打倒壞人、世界一片和平。Marvel洞察了這種主流價值觀背後巨大的市場價值，因此11年來，無論被吐槽多少次故事幼稚、主題單一，它都堅持在23部超英電影中注入主流價值觀，用以展現電影藝術的政治正確。

這些影片的商業成功是顯而易見的。在世界票房榜TOP 10中，Marvel以一己之力拿下四個席位，分列第4名、第6名、第8名、第9名。世界票房榜TOP 10中，沒有出現任何一部DC電影。DC全球票房最高的電影為去年上映的《水行俠》，綜合票房11.437億美元，位列影史第20名。

在全球百大電影票房排名中，出自Marvel的有6部，除了3套《復仇者聯盟》全上榜，還有《黑豹》、《鐵甲奇俠3》、《美國隊長3：英雄內戰》，DC代表則只有去年上映的《水行俠》（boxofficemojo截圖）

再往下則是基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《蝙蝠俠》三部曲中的第二、第三部。其中，2012年的《蝙蝠俠：夜神起義》（The Dark Knight Rises），綜合票房10.849億美元，位列影史第25名；2008年的《蝙蝠俠：黑暗騎士》（The Dark Knight），綜合票房10.046億美元，位列影史第37名。路蘭的《蝙蝠俠》三部曲已經是商業價值與口碑排行最相得益彰的DC電影。

在中國，該三部曲同時進入豆瓣電影TOP 250榜單，這極大程度上得益於路蘭對DC電影暗黑風格的超強掌控能力。電影中的三位主角——搖擺不定的蝙蝠俠、正邪難辨的警探、驚豔絕倫的小丑，不同程度上體現了人性之善與人性之惡並存的矛盾狀態，被視作超英電影中最具內容深度的作品，在全球範圍內都取得了高口碑與高票房。

+ 6 + 5 + 4

DC有意延續《蝙蝠俠》三部曲的成功，但就在《蝙蝠俠》三部曲收尾的2008年，Marvel的《鐵甲奇俠》（Ironman）橫空出世，截然不同的超英畫風，不僅在商業上取得巨大成功，也正式開啟了Marvel電影宇宙，令DC如坐針氈。

在2009至2013年，DC陸續推出《保衛奇俠》（Watchmen）、《猛火爆》（RED）《絕命反擊》（Loser）、《疤面鏢客》（Jonah Hex）、《綠燈俠》（Green Lantern）、《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）、《猛火爆2》等電影，聲勢上始終居於下風，遠不如Marvel電影在全球市場吃得開。轉型刻不容緩。但是如何轉型？轉向何方？Marvel提供了答案。

不說不知，原來DC於上個10年曾經推出過眾多暗黑系的英雄片，但票房與聲勢皆遠遠落後對手▼

+ 2

可以預計，《沙贊！神力集結》不會是DC的最後一部闔家歡卡通風電影，今後可能會有比沙贊更傻的超級英雄登場，以討得年輕觀眾的歡心。只是不知那個時候，Marvel宇宙將會進入哪個階段？萬一Marvel心血來潮，要走暗黑風，DC是否會緊跟步伐，再度扭轉製作風向？

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】

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