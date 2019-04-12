【復仇者聯盟4】《阿拉丁》出現無限手套？　迪士尼真拍過唔係P圖

《復仇者聯盟4：終局之戰》即將上映，令全球粉絲萬分期待，雖然話觀眾最討厭劇透，卻又在預告、海報、演員訪問中推敲劇情。戲中大奸角魁隆使用無限手套，彈指間已可毀滅宇宙，而網民特別關心「手套」的來龍去脈，其實網上一直流傳迪士尼的《阿拉丁》主角拎著「無限手套」畫面，原來並非網民惡搞的P圖，而是一齣動畫的情節，下文為粉絲解開這個困擾25年的謎團。

《復仇者聯盟4》魁隆擁有無限手套，彈指間已可毀滅宇宙。（網上圖片）

【復仇者聯盟4】國產英雄學足Marvel宇宙 論喜愛度不及港產代表

《復仇者聯盟》的反派魁隆，集齊6粒無限聖石，包括心靈寶石、靈魂寶石、空間寶石、力量寶石、時間寶石和現實寶石，鑲嵌在無限手套上，即擁有毀滅宇宙的能力，而《復4》的劇情發展，留待觀眾入場慢慢欣賞，在此先賣個關子。但無限手套肯定是至關鍵的武器，最神奇是Marvel的出品，在網上卻有迪士尼的《阿拉丁》，獲得「無限手套」的畫面，很多人第一反應是有網民改圖惡搞，事實上卻是真的有這齣作品。

《阿拉丁》真人版在今年5月上映，起碼避過跟《復仇者聯盟4》硬撼。（網上圖片）

韋史密夫的燈神造型，惹來連串劣評。（網上圖片）

《阿拉丁》動畫中竟然出現跟「無限手套」造型一樣的神奇手套。（網上截圖）

+ 3 + 2

這個困擾了網民多年的迷思，事實上是一齣1994年迪士尼的電視動畫《阿拉丁》的首季第3集《To Cure a Thief》，故事講述皇宮中收藏著一隻鑲有寶石的手套，而且擁有神奇力量，由於皇宮寶庫機關重重，盜賊一直未能得手，其後利用阿拉丁飼養的猴子阿布，偷走了手套，而片中的手套外型，竟然跟《復仇者聯盟》中「無限手套」如出一轍，只是寶石排列位置稍有不同，其實這隻手套並非「無限手套」，而是喚作「魔法手套」。

【圖輯】荷里活電影綠幕真相 背後小綠人先係最大功臣

《復仇者聯盟》角色一覽：

+ 28 + 27 + 26

【圖輯】《風雲》歷年角色大集合 最神似無名唔係何家勁

魔法手套力量強大，能隔空移物，而且能吸附物件形成一隻巨型手臂，其後阿拉丁用神燈召喚出燈神，但燈神力量竟然不及魔法手套，幸好猴子阿布及時搶走盜賊手中的魔法手套，事件才告一段落。今年5月上映的《阿拉丁》真人版，未知會否加入魔法手套的橋段，否則跟《復仇者聯盟4》撞到應，鬧出雙胞手套就唔好啦。