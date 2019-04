【綠里奇蹟】真人真事更悲慘　14歲黑人少年被屈殺兩女童判死刑

電影的奇妙之處,在於兩個小時內的觀影過程,足以令人留下一生難忘的體驗,歷史上感動人心的作品多不勝數,20年前上映的荷里活電影《綠里奇蹟》(Green Mile)應該是其中一部讓不少影迷刻骨銘心的作品。 電影講述一名黑人男子遭冤枉殺人而面臨死刑,賺人熱淚的故事背後,批判種族歧視所帶來的最壞後果,現實中有一樁類似案件同樣令人心酸,然而受害人坐上電椅時只有14歲,死後70年才沉冤得雪。

《綠里奇蹟》的John Coffey因黑人身份而被認定是殺人犯,含冤莫辯。

1999年上映的《綠里奇蹟》,講述黑人男子John Coffey因姦殺兩名白人女童而被判死刑,進入監獄等候行刑,相處之下獄警Paul(湯漢斯飾)與其他同僚發現這名外表兇惡的壯漢,卻有著比任何人還要慈悲的心靈,原來John身懷徒手治病的超能力,他不單醫好Paul的膀胱感染,更令獄長太太的腦腫瘤消失。

就是這一幕,令John Coffey蒙上不白之冤。

事實是John不單沒有犯罪,當日出於好心去拯救被姦殺的女童,卻發現已返魂乏術,其他人看見他抱著女童痛哭,加上黑人身份,便認定他是犯人,成了代罪羔羊。最後,John終究還是要坐上電椅,而受過John治療的Paul,奇蹟地活到108歲,還擁有不符合年齡的年輕外貌,但對他來說,活得更久逼使他看著家人朋友逐一死去,或許是他對John執行死刑所帶來的懲罰。

George Stinney沒有得到公平審訊下便被判死刑,結束14年的短暫一生。(網上圖片)

電影改編自史提芬京(Stephen King)1996出版的同名小說,有指創作靈感來自1944年發生的一樁殺人案。14歲黑人少年George Stinney為史上最年輕的死刑犯,當年他被控謀殺兩名白人女童,分別為7歲的Mary Emma及11歲的Betty June Binnicker。據悉,審訊只進行一天,全白人陪審團只花上10分鐘便斷定George Stinney有罪,即時判處死刑並拒絕他上訴。最終在1944年6月16日,還未夠15歲的George Stinney在電椅上結束短暫的一生。

George Stinney案獲翻案時,外國媒體亦有報導。(網上圖片)

有指警察拘捕George Stinney後,聲稱他很快便承認罪行,惟盤問過程全無紀錄,簡單來說就是死無對證,警方指George Stinney於案發當日曾向11歲死者Betty提出性行為要求但遭拒絕,見她逃走便起殺機,連跟Betty同行的7歲女童Mary亦遭毒手。40年代的美國社會,種族歧視問題仍然十分嚴重,當其他市民得悉George Stinney「殺人」後,激動地表示要行私刑,而George的父親遭即時解僱,一家人被迫搬走,George由審訊至行刑前,都沒法再見家人一面。

George Stinney案獲改編成影視作品,此等場面令人心酸。(網上圖片)

事件一度引起社會關注,美國有色人種協會(National Association for the Advancement of Colored People)曾向時任南卡羅萊納州州長Olin D. Johnston請願,指George Stinney年紀太少,要求撤回的死刑,改判終身監禁,然而一切都是徒勞無功。

當年George Stinney行刑前的指模紀錄。(網上圖片)

George Stinney的墓地。(網上圖片)

2004年,事隔60年後,歷史學家George Frierson開始研究這樁案件,經歷長達10年的資料搜集,他與律師向法庭提出翻案,指出當年審訊過程中,法官沒收過任何證據,亦沒有法庭紀律,在一個極不公正的手法下,就對George Stinney判處死刑。終於在2014年12月,在未有重新審訊下,法官決定撤銷George Stinney的罪名,兩名女童的後人對此感到失望,指部份翻案的證供不實,又謂從來都深信George Stinney就是兇手。