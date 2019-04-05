【綠里奇蹟】真人真事更悲慘　14歲黑人少年被屈殺兩女童判死刑

電影的奇妙之處，在於兩個小時內的觀影過程，足以令人留下一生難忘的體驗，歷史上感動人心的作品多不勝數，20年前上映的荷里活電影《綠里奇蹟》（Green Mile）應該是其中一部讓不少影迷刻骨銘心的作品。 電影講述一名黑人男子遭冤枉殺人而面臨死刑，賺人熱淚的故事背後，批判種族歧視所帶來的最壞後果，現實中有一樁類似案件同樣令人心酸，然而受害人坐上電椅時只有14歲，死後70年才沉冤得雪。

《綠里奇蹟》的John Coffey因黑人身份而被認定是殺人犯，含冤莫辯。

1999年上映的《綠里奇蹟》，講述黑人男子John Coffey因姦殺兩名白人女童而被判死刑，進入監獄等候行刑，相處之下獄警Paul（湯漢斯飾）與其他同僚發現這名外表兇惡的壯漢，卻有著比任何人還要慈悲的心靈，原來John身懷徒手治病的超能力，他不單醫好Paul的膀胱感染，更令獄長太太的腦腫瘤消失。

就是這一幕，令John Coffey蒙上不白之冤。

事實是John不單沒有犯罪，當日出於好心去拯救被姦殺的女童，卻發現已返魂乏術，其他人看見他抱著女童痛哭，加上黑人身份，便認定他是犯人，成了代罪羔羊。最後，John終究還是要坐上電椅，而受過John治療的Paul，奇蹟地活到108歲，還擁有不符合年齡的年輕外貌，但對他來說，活得更久逼使他看著家人朋友逐一死去，或許是他對John執行死刑所帶來的懲罰。

重溫《綠里奇蹟》精彩場面

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George Stinney沒有得到公平審訊下便被判死刑，結束14年的短暫一生。（網上圖片）

電影改編自史提芬京（Stephen King）1996出版的同名小說，有指創作靈感來自1944年發生的一樁殺人案。14歲黑人少年George Stinney為史上最年輕的死刑犯，當年他被控謀殺兩名白人女童，分別為7歲的Mary Emma及11歲的Betty June Binnicker。據悉，審訊只進行一天，全白人陪審團只花上10分鐘便斷定George Stinney有罪，即時判處死刑並拒絕他上訴。最終在1944年6月16日，還未夠15歲的George Stinney在電椅上結束短暫的一生。

George Stinney案獲翻案時，外國媒體亦有報導。（網上圖片）

有指警察拘捕George Stinney後，聲稱他很快便承認罪行，惟盤問過程全無紀錄，簡單來說就是死無對證，警方指George Stinney於案發當日曾向11歲死者Betty提出性行為要求但遭拒絕，見她逃走便起殺機，連跟Betty同行的7歲女童Mary亦遭毒手。40年代的美國社會，種族歧視問題仍然十分嚴重，當其他市民得悉George Stinney「殺人」後，激動地表示要行私刑，而George的父親遭即時解僱，一家人被迫搬走，George由審訊至行刑前，都沒法再見家人一面。

George Stinney案獲改編成影視作品，此等場面令人心酸。（網上圖片）

更多翻拍作品圖片

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事件一度引起社會關注，美國有色人種協會（National Association for the Advancement of Colored People）曾向時任南卡羅萊納州州長Olin D. Johnston請願，指George Stinney年紀太少，要求撤回的死刑，改判終身監禁，然而一切都是徒勞無功。

當年George Stinney行刑前的指模紀錄。（網上圖片）

George Stinney的墓地。（網上圖片）

2004年，事隔60年後，歷史學家George Frierson開始研究這樁案件，經歷長達10年的資料搜集，他與律師向法庭提出翻案，指出當年審訊過程中，法官沒收過任何證據，亦沒有法庭紀律，在一個極不公正的手法下，就對George Stinney判處死刑。終於在2014年12月，在未有重新審訊下，法官決定撤銷George Stinney的罪名，兩名女童的後人對此感到失望，指部份翻案的證供不實，又謂從來都深信George Stinney就是兇手。