【黑豹】為奧斯卡造勢　全美250間AMC免費上映一周助黑人考大學

歷史性榮獲奧斯卡7項提名的超級英雄電影《黑豹》（Black Panther）人氣仍然高企。電影除了在全球高收逾13.46億美元票房收入外，還多次橫掃不同頒獎典禮，當中包括日前舉行的美國演員工會獎及去年6月舉行的MTV影視大獎。為了延續電影強勢及迎接2月來臨的黑人歷史月（Black History Month），《黑豹》將在美國重新上映，而且費用全免！

《黑豹》的氣勢由去年年頭旺到今年年初，未知其氣勢能否延續至奧斯卡頒獎典禮。（劇照）

《黑豹》在日前舉行的第25屆美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards）大豐收，連奪包括最佳整體演出獎及電影類最佳特技整體演出兩大殊榮。相隔一天，迪士尼隨即宣布《黑豹》將會在下月1日至7日在指定的250間AMC院線免費上映，為期一個星期，每日將會上映兩場。

《黑豹》日前在第25屆美國演員工會獎連奪兩人獎項。（網上圖片）

除此之外，迪士尼還會向黑人學院聯合基金（United Negro College Fund）捐贈150萬美元，從而增加少數民族學生考上大學的機會。迪士尼行政總裁Bob Iger在一份聲明中表示：「《黑豹》的故事向大家展示了知識可以使世界變得更好，以及確保每人能獲得知識的重要性。我們很自豪能夠提供成千上萬免費的《黑豹》門票，希望電影能繼續激勵觀眾，並捐贈150萬美元而支持黑人學院聯合基金，實現更多學生獲得高等教育的夢想。」

Angela Bassett（右）透露米高B佐敦飾演的Killmonger將會參演《黑豹》續集。(劇照)

「已死」米高B佐敦有得回歸

另外，在《黑豹》中飾演Killmonger的米高B佐敦（Michael B. Jordan）會否回歸參演《黑豹》續集，一直是大家的焦點。日前出席第25屆美國演員工會獎，在《黑豹》中飾演黑豹母親，在現實生活中還是米高B佐敦妻子的Angela Bassett被外國傳媒《Entertainment Tonight》問到，Killmonger會否回歸《黑豹》續集，她指出「所有人」均會再在《黑豹》續集中聚首。而在《黑豹》的片尾，黑豹T'Challa曾建議可以透過先進技術把Killmonger治癒好，或者這就解釋了米高B佐敦可以繼續參演的原因。