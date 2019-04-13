【香港電影我撐場民選大獎】吳鎮宇蔡卓妍齊領獎　感激觀眾撐自己

香港01主辦，《香港電影我撐場民選大獎2019》終於圓滿結束，多謝網民支持，反應非常熱烈，以一人一票方式，投選出自己最撐的電影、影帝影后等7個獎項、結果民選影帝是《逆流大叔》吳鎮宇，影后是《非分熟女》蔡卓妍。而其中三大獎項，最撐男主角、最撐女主角及最撐電影大獎就搵到投票的讀者，親身頒這個獎俾當事人。

恭喜鎮宇憑《逆流大叔》奪得最撐男主角獎。（梁碧玲 攝）

最撐男主角吳鎮宇《逆流大叔》

吳鎮宇憑電影《逆流大叔》奪得最撐男主角獎，香港01安排了投票始鎮宇的讀者黃鳳儀小姐代為頒獎，鳳儀不單是鎮宇的Fans，更十分喜愛他在《逆流大叔》的演出。「特別是他跟定欣戲中沒結果的一段感情，替人感到不值，好心痛。」鎮宇除多謝他的支持，也解釋這情節是刻意設計，讓人若有所失的感覺，不過最重要還是這一句︰「只要你們開心，這就是我們最大的回報。」鎮宇說。

蔡卓妍阿Sa憑《非分熟女》贏得最撐女主角獎。

最撐女主角蔡卓妍《非分熟女》

至於最撐女主角，觀眾最撐的就是蔡卓妍（阿Sa），香港01找來有份投票的讀者兼粉絲比比頒獎。比比由Twins年代已經追隨，足足有18年，見到阿Sa今次的突破性演出都感到驚訝。頒獎當日，阿Sa只知道是謝票活動，並不知會有獎，故比比的出現是一份驚喜。「好開心在粉絲手中接過這個獎，真的由細睇到佢大，好多謝他們這麼撐自己。」阿Sa說。

【香港電影我撐場民選大獎】吳鎮宇蔡卓妍稱帝后 《逆流》奪4獎

陳詠燊除獲得最撐導演大獎，更代表《逆流大叔》團隊代領最撐電影大獎。（葉志明 攝）

最撐電影大獎《逆流大叔》

在今次大獎連奪4獎的電影《逆流大叔》成為大贏家，陳詠燊就為自己領最撐導演大獎，以及代團隊領最撐電影大獎。導演覺得這個獎項最具意義是個「撐」字。「因為我們部戲是講龍舟，都是撐，多謝投票的朋友撐住我們這條龍舟一路去。電影創作和香港電影都是場長途賽，希望大家可以繼續撐下去！」

而我們亦安排了一位讀者黃國洪先生，向導演頒發這兩個獎項，找他基於他是《逆流大叔》的忠實粉絲，前前後後便看了20次，連導演也說很多次謝票場都見到他。「我看完第一次，都不停推介俾朋友，當朋友話冇人陪自己睇時，我從不介意再次入場，不知不覺便看了20次。」

觀眾黃先生看了《逆流大叔》20次，當這個頒獎嘉賓的確實至名歸。（葉志明 攝）

最撐男配角袁富華《翠絲》

袁富華憑《翠絲》打令哥一角贏得最撐男配角。「我喜歡這個獎別具意義，不單是撐某一位演員，是撐住整個香港電影，希望大家繼續支持香港電影。」（葉志明 攝）

最撐女配角惠英紅《翠絲》

惠英紅在《翠絲》飾演安宜一角，獲網民讚想不到紅姐仍有突破！「如果我想不到怎樣突破，我是不會接拍的。」惠英紅說。

最撐新演員胡定欣《逆流大叔》