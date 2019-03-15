【非分熟女】36歲蔡卓妍閱歷豐富了演技　「以前我係肉體演繹」

《第38屆香港電影金像獎》即將舉行，蔡卓妍（Sa）憑電影《非分熟女》第三度衝擊最佳女主角，電影未上畫，但裸著背在浴室自娛的首預告，已掀起迴響。看來今次比4年前《雛妓》所下的決心更大，更意無反顧。 「初初看劇本是不太想接拍，因為剛拍完《雛妓》，怕大家誤會我往後都要走這路線……」蔡卓妍說。那個「初初」都有3、4年前，時間過去同一個故事再送到面前，又有種躍躍欲試的心情。「好有趣，一個人的思想是隨年紀改變，思路好像突然通了。」劇本中的描述不再只是裸露或情慾，而是多一份掙扎，多一點空虛，還有多一些勇氣。

阿Sa會為電影《非分熟女》拍攝一輯靚相作相展用。（葉志明 攝）

阿Sa︰文字形容嚇親我

為了宣傳電影《非分熟女》，蔡卓妍跟攝影師Kaon合作，拍攝一輯以「非分」為題的相集，並會作公開展出。01娛樂便獲得獨家探班，並跟阿Sa進行了一次訪問。回想接拍該片時，起初令阿Sa嚇怕的，不是導演向她講解甚麼性感尺度，而是劇本內看似優雅，其實赤裸入骨的文字。「文字跟畫面的確會有很大出入，特別是情慾戲部分，真的似在看一本色情小說一樣。」



據知拍動作片，一去到打鬥場面編劇只會寫下「打」、「誰贏／受傷／死」便是，中間細節交給動作指導發揮。但床上動作戲不可以，編劇就像用文字向演員調情，要對方完全融入當中，將衣服脫得合情合理。「所以劇本會寫得好仔細才會令我幻想到，文字的想像空間太大，會有少少嚇倒我。」

點擊睇拍攝現場花絮

+ 10 + 9 + 8

【非分熟女】預告未算激 阿Sa跳鋼管舞極性感：腎上腺素升到好高

【非分熟女】蔡卓妍為演出不怕裸露 吳慷仁特別喜歡土瓜灣的氣息

「以前自自然然地演已經收貨」

「雛妓」不再雛，懂得說不，這叫保護自己；而當自己初長成，竟反過來主動向劇本說好，這叫釋放自己。「好有趣，一個人的思想是隨年紀改變，思路好像突然通了。做演員是隨年紀不同，對一個角色的處理都不一樣。」就是這種不一樣，阿Sa欣然接下這個劇本。



「有些事逼不來，年輕時你有天份，好些角色埋到位自自然然地演，已不會太差，但隨後再這樣便不行。」阿Sa坦言自己36歲，處理角色上的技巧都不同了。「年輕時內裡沒太多閱歷，有的就只有憑肉體去演繹，現在尺度和意識都大膽，但不是純粹地拍出來，是要有故事發展和角色需要。」而今次拍攝更令阿Sa放心，是導演不斷重複的一句話︰「她經常說最緊要靚，我會拍到你好靚！」

阿Sa找來最愛的攝影師Kaon，製作這次相展的作品。（葉志明 攝）

現場搭建一個廚房出來拍攝，以這個女人的聖地去聯想出「非分」之想。（葉志明 攝）

「我經常都有非分之想，我想很多人都會這樣想。」身邊人會覺得她是藝人，是明星，有更大空間去非分。「你看我是一個歌手或者演員明星，但剔除所有身份， 其實我是個極度普通的人，如果我沒有這些角色或歌曲，我有時都會嫌自己太普通。」所以阿Sa好感恩自己可以做喜歡的工作，不用如打工仔般在辦公室渡過每天8小時，返工等放工的生活。「我完全想像不到，要我返朝九晚五，我想應該會有抑鬱。」

阿Sa跟拍攝現場的貓貓很老友。（葉志明 攝）

點擊睇《非分熟女》劇照