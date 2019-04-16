【非分熟女．影評】蔡卓妍失落影后有原因　導演版剪接正過公映版

以女性作為主導的電影並非沒有，但是這類電影的題材，就總是離不開性或愛，尤其是由女性導演執導的作品，顯然可見，導演隨着女性個人的心境，帶出對於心靈與身體的慾望和追求。紀錄片《河上變村》導演曾翠珊最新執導的劇情長片，就着女性的角度，面對性與愛的自我探索。《非分熟女》曾翠珊再次探討女性的心靈，以文藝的着筆走進女性的性愛慾望和憧憬，延續她對女性和香港情懷的細膩描繪。

對性裹足不前的小敏被吳慷仁慢慢「解鎖」…（《非分熟女》劇照）

《非》片故事講述結婚四年的小敏（蔡卓妍飾），跟丈夫阿權（吳浩康飾）一直只過着有愛無性的生活，丈夫最後因厭倦生活而跟小敏分開，小敏亦回家跟父親與繼母生活，於父親打理的茶餐廳工作。一天，從法國到來的台灣人家豪（吳慷仁飾）在茶餐廳裡任廚師，他的開朗性格跟小敏的含畜截然不同，但是二人相處一段時間後，小敏的心靈漸漸被打開，更嘗試跳出自己的框架，重新認識自己…

電影早於去年年底已經開始宣傳，當時知道此片是由曾經憑着《大藍湖》奪得金像獎新晉導演的曾翠珊之時，其實也是滿懷期待的，尤其是此片是她繼《大》片，相隔多年後再次執導的劇情電影。對於她舊日執導的電影中，深深地感受到香港本土情懷，而此片表面雖然是描寫女性的心理狀態，但當中也不乏香港本土特色，倒是有興趣想看看她會如何拿捏這類題材。

按圖認識曾翠珊早年作品▼

電影以「結婚四年但仍然是處女」的小敏作為故事的人物主線，亦因此而跟丈夫分開，隨着事過境遷，遇到家豪，他的出現卻是令小敏對性與愛產生矛盾。後來，小敏遇上了月美（談善言飾），認識了鋼管舞，打開了她的心扉。當初，小敏並不明白家豪要在茶餐廳當廚師的原因，後來才知道是想重拾一段回憶，她亦明白到家豪跟她說的一切，從不同的方向思索，明瞭她追求的是什麼。

按圖看《非分熟女》精彩劇照▼

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從《戀人路上》到《非》片，曾翠珊以不同的視點角度探討女性，無疑之前的幾部作品充滿着光亮的神采，《非》片則從小敏的含蓄和內歛性格，帶出了沉鬱的氛圍，呈現着小敏的空虛心靈。小敏的心境相對比較複雜，大概也是她的年紀相對成熟，經歷亦比較多，曾翠珊描寫小敏這角色時，跟她前作的女角不同的是比較深層次，好讓其角色更突出。

曾翠珊過往執導的電影，都留下了不少的香港本土色彩，《非》片亦然，曾翠珊起用了舊式茶餐廳、街市、甚至地道食品為電影點綴，舊式餐廳裡的餐牌與日曆，甚至掛在牆外的燈牌，今天已經再難以看到，觀看電影之時，腦海裡也浮現着這些舊式餐廳的影子。

片中主要是描寫小敏內心的空虛和衝突，她一直希望尋回跟阿權之間的夫妻之愛，但卻被自己對性愛的冷感（還是抗拒呢？）與他疏離，令她感到悶悶不樂。遇到家豪後，看到他跟薑蓉（郭奕芯飾）的曖昧對話，卻自我吃醋，家豪在街上以法國禮儀互相擁抱，她卻感到不自在，更懷疑旁人的眼光。後來，她看到家豪為她做的早餐，甜絲絲的笑容，象徵着她對性與愛的滿足和憧憬。小敏的自我矛盾，形成了一道門，時而關閉，時而打開，自己也可能不知道何時才會打開這度門，嘗試進入性愛的愉悅。

遇到家豪後，看到他跟薑蓉（郭奕芯飾）的曖昧對話，卻自我吃醋，家豪在街上以法國禮儀互相擁抱，她卻感到不自在，更懷疑旁人的眼光（《非分熟女》劇照）

《非》片分別以公映版及導演版（這其實就是原裝版本，原裝版本由雪蓮剪接，公映版本由山恆剪接）放映，兩個版本的故事主軸大致上沒有差別，不過當中有不少的細節與舖排，前者卻作出大幅度的更改，兩個版本分別亦有部份情節的畫面作出變動，當中較為明顯的部份，就是小敏與父親之間的關係，在公映版裡是大量地刪減，令到片中父女之間感情的段落顯然含糊。縱使故事沒有很大的影響，但是卻影響了電影本身的整體結構，失去了導演的原意，前者商業元素較濃烈，後者比較着重藝術性，重新剪接過後，節奏雖然明快，但整體卻明顯變得通俗，大大失去了原有版本的細緻情感。

電影的原裝版本以小敏的兩個背部的鏡頭作首尾呼應，清晰地描寫着小敏的心理變化；開始時的小敏坐在浴缸裡自慰，鏡頭慢慢的後推，畫面同時地在收窄，營造着小敏的一份自我抑壓；片末的小敏展開了新的生活，愉快地在烹煮菜式，鏡頭捕捉着小敏的背部，直到她離開畫面。互相呼應的鏡頭，分別地展現着小敏在不同階段時的心態，開始時仍彌留在沉鬱的心境中，最後她放開了昔日的枷鎖，從陰暗走到光明，離開舊日的陰霾，展開人生的新一頁。

無可否認，影片能夠讓蔡卓妍有頗多的發揮空間，但是，她在片中的演出仍然未算理想，當中有部份的鏡頭，總是看到她那生硬的演出，跟早兩年前的《雛妓》仍有一段的距離，縱使她的角色心境寫得深層次，但是她未能表現出小敏的那份複雜心情，讓她在片中未有很大的發揮，倒是有點可惜。

蔡卓妍在《雛妓》中飾演記者，年輕是曾與飾演教育局高層的任達華譜出一段見不得光的關係▼

而演出家豪的吳慷仁，演出較為生動，大部份以廣東話對白演出，整體表現四平八穩。然而，片中最為深刻的角色，就是飾演月美的談善言，她在片中戲份雖然不多，但從造型與其演出的表現，均是比較突出，亦讓人留下深刻印象。

觀畢《非》片的兩個版本，偏向仍是比較喜歡原裝版本的剪接，縱使兩個版本各有千秋，但是原裝版本的整個結構與舖陳則是比較工整流暢，兩個版本均因劇情的發展而互相彌補，只可惜的是電影劇本的不足，導致整體缺乏了完整度，讓電影帶來一點不足之處。不過… 曾翠珊整體的表現平穩，她透過攝影的表達，展現着她的導演技巧，呈現出香港的情懷，看到具有特色的大街小巷，地道美食的襯托，《非》片其實亦有不少可取之處。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】