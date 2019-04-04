【非分熟女】鋼管舞係咸濕？　蔡卓妍導師Melody：姣都要鍛鍊！

很多人都會將鋼管舞與色情﹑性感扯上關係﹑甚至標籤這項舞蹈為「咸濕」，教蔡卓妍（阿Sa）為電影《非分熟女》學習跳鋼管舞的導師Melody，就話總會有人戴有色眼鏡看任何事，她完全不介意別人的目光，「係咸濕，鋼管舞有時係幾咸濕的，我編舞的原意也是想這樣。」

蔡卓妍為電影《非分熟女》學習跳鋼管舞，她的導師Melody接受專訪時表示，不介意有人戴有色眼鏡看待鋼管舞。（葉志明攝）

跳鋼管舞是有必要穿得少布

阿Sa在電影《非分熟女》大跳鋼管舞，形象非常性感，但在戲中起初接觸這個運動時，都表現得很尷尬，害怕穿著這樣性感的舞衣示人「現實中，很多同學剛剛來上堂的時候，都會感到害羞。不過跳鋼管舞是真的需要穿得少布，尤其是剛開始學習時，其實大家對於怎樣用力去捉住支鋼管，這方面的理解還未夠。」Melody表示如果穿著太多衣服，衣服表面太順滑，初學者更難貼實支鋼管，就更難夾實它去完成動作。

Melody表示尤其是初學耆，跳鋼管舞更需要穿得少布，事關要靠皮膚去夾實鋼管去完成各個動作。（葉志明攝）

「男友不批准學鋼管舞」

提到《非分熟女》中講述阿Sa是因為有兩性關係方面或者性障礙方面的問題，最終才嘗試接觸鋼管舞，去解開心扉，導師Melody就表示現實中有學員是有相關的經歷，「我相信她們在學習完鋼管舞之後，學員對自己的身體認識多了，一定會比之前更欣賞自己的身體。所以在跟另一半的關係，或者性關係方面我猜想她們比未學習之前，應該會比較開放一點。」Melody又提到很多時候，她聽過最多的是，原本學員在談戀愛的時候，已經想學鋼管舞，但男友不容許。於是分手後她們就想改變一下，決心去學習鋼管舞。

《非分熟女》中的阿Sa是因為性障礙方面的問題才去學習鋼管舞，Melody表示現實中也有類似個案。（葉志明攝）

這種舞蹈比起跳鋼管舞更性感誘人

「我們有鋼管舞之餘，也有一種名叫膝上舞（Lap dance）。阿Sa在戲中都有表演膝上舞，即是她的伴侶坐在椅子上，阿Sa圍住他轉。過程中舞者會坐上伴侶身上，撫摸對方和自己。」Melody指出，膝上舞對於兩性關係方面，很可能比鋼管舞更有幫助。「鋼管舞是表面看上去很性感，但我覺得鋼管舞其實是力量型膝上舞卻很女性化，很性感。整個舞蹈的目的，為了你能在伴侶面前，表現得很解放。」

Melody指出膝上舞有時候比跳鋼管舞更性感誘人，有學員請伴侶來看表演，對方坐在椅子上動也不敢動，尷尬又搞笑。（葉志明攝）

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鋼管舞是很「咸濕」

而提到很多人可能會戴有色眼鏡去看鋼管舞，Melody就話不介意，「其實大家是戴有色眼鏡去看任何事，不止鋼管舞，只要這件事他們不熟悉的話，就很喜歡批評。」作為鋼管舞導師，Melody覺得不需要所有人都認識這種舞蹈，也不需要很多人喜歡。「人們戴的有色眼鏡不外乎就是覺得，鋼管舞很咸濕，跳鋼管舞穿很少衣服，這其實是鋼管舞其中一個特色。鋼管舞的確幾色情，那是編舞上的緣故，問題在於到底我編這隻舞時，是否想這個舞蹈表現得很色情？如果是的，而你又覺得很色情的話，我便很成功。」

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「姣」都好難練！

加上Melody又話跳鋼管舞，女生要表現得很「姣」﹑很風騷的話，其實是很難練成的，「除非你天生是風騷，否則無論是導師定學員本身，都要經過一些鍛鍊，花很多苦功才可以令她們喜歡自己的身體才跳得到。」Melody又指，一個人如果天生是很「姣」，某程度上是他們很有自信，很喜歡自己，懂得欣賞自己是既重要又難得的優點。

其實大家是戴有色眼鏡去看任何事，不止鋼管舞，有時候我們就是想讓這隻舞蹈看來色情，如果大家最後感覺「咸濕」，就是我們的成功吧！（葉志明攝）

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